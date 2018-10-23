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Московских застройщиков переводят на цифровой формат

На сегодняшний день в столице реализован комплекс мер по цифровизации строительной отрасли. Теперь девелоперы могут получить весь цикл процедур в электронном формате. По словам заместителя руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежды Каравановой, благодаря этому реализовывать свои проекты застройщикам стало легче.



Она отметила, что в цифровом формате строительным компаниям предоставляются множество процедур – от получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до ввода в эксплуатацию. "Всего 19 государственных услуг, из них 16 – исключительно в электронном виде", – подчеркнула Караванова.

Также для застройщиков действуют специальные сервисы, позволяющие оперативно получать информацию по интересующим вопросам. В том числе с этими целями в столице работает Единый контактный центр стройкомплекса Москвы. По словам Каравановой, с момента создания сервиса его специалисты обработали порядка 15 тысяч обращений. "Также заработал и уже стал популярен у застройщиков специальный электронный сервис "Калькулятор процедур в сфере строительства", – отметила она.

Кроме того, уже в следующем месяце застройщики смогут подавать единую электронную заявку на подключение и выдачу актов о техприсоединении к сетям тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Это сократит количество документов, которые должны предоставлять компании для получения услуг в рамках технического присоединения.

"Правительство Москвы уже подписало соглашения с шестью ресурсоснабжающими организациями о подключении объектов к сетям по одной заявке", – сказала Караванова.

Среди них – "Мосводоканал", "МОСГАЗ", "Мособлгаз" и другие. Соответствующие соглашения эти организации заключили с правительством Москвы в середине августа. Сейчас идут работы по утверждению регламентов, которые содержат последовательность и сроки выполнения процедур.



Также до конца года столичные застройщики получат возможность получить в цифровом виде услугу по предоставлению информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. "Она будет доступна только в электронном формате", – уточнила заместитель руководителя столичного Департамента градостроительной политики.

В целом, отметила Караванова, цифровизация строительной отрасли в Москве имеет положительную динамику, следующий этап – предоставление комплексных услуг. "Например, в Москве можно поставить объект на кадастровый учет на основании пакета документов, направляемых Мосгосстройнадзором, без участия самих застройщиков, что экономит время", – рассказала она. Таким образом строительные компании получат результат сразу двух услуг: разрешения на ввод и кадастровый учет объекта.

Стоит отметить, что в Департаменте градостроительной политики проводятся обучающие семинары по получению услуг и условиям прохождения процедур. В начале октября стартовал новый цикл мероприятий, запланировано еще более десяти событий.

Ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин отмечал, что в городе по поручению мэра Сергея Собянина ведется комплексная работа по снижению административных барьеров для застройщиков, оптимизации процессов получения услуг и сокращения сроков их предоставления. По его словам, 90% всех заявлений на получение услуг в отрасли подается в электронном формате.