В Москве начнут строить еще пять тоннелей метро
Четыре из них будут строить участки Большой кольцевой линии метро (БКЛ), а пятый задействуют на Кожуховской линии, уточнил он. В целом, подчеркнул Хуснуллин, строительство идет хорошими темпами.
Руководитель стройкомплекса Москвы отметил, что в ближайшие месяцы стартует проходка тоннелей большого метрокольца от "Калужской" до "Улицы Новаторов", от "Аминьевского шоссе" в сторону “Давыдково", а также от "Хорошевской" до "Улицы Народного ополчения" – левый и правый тоннели.
"Кроме того, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо "Нижегородская", которое будет обслуживать Кожуховскую линию", – добавил Марат Хуснуллин.
В пятницу, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин запустил тоннелепроходческий щит "Светлана", который возведет правый перегонный тоннель между станциями "Мневники" и "Улица Народного ополчения" на западном участке большого метрокольца. Щиту предстоит пройти 1,8 километра.
Трассировка будущего тоннеля непростая. Он протянется под каналом имени Москвы вблизи шлюза №9 Карамышевского гидроузла. Свод тоннеля и дно канала будут отделять порядка 13 метров. "Это очень важный участок, строители проверенные.
Надеюсь, что в мае первый щит дойдет до "Улицы Народного Ополчения", – сказал градоначальник.
Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в российской столице, но и в мире. На нем будет 31 станция, общая длина линии составит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, пассажиры смогут экономить в пути 20-30 минут.
Первый участок нового пересадочного контура с пятью станциями и длиной более 10 километров был открыт для пассажирского движения в феврале этого года. В ближайшие месяцы ожидается открытие еще одной станции БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Она будет пересекаться с Серпуховско-Тимирязевской линией метро и обслуживать Савеловский вокзал.
В настоящее время строительные работы развернуты на всех участках нового пересадочного контура. Замкнуть Большую кольцевую линию планируется к 2023 году.
После окончания строительства на БКЛ будет организовано 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские центральные диаметры (от Лобни до Одинцова и от Нахабино до Подольска), а также 11 пересадок на направления железной дороги.