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В Москве начнут строить еще пять тоннелей метро

Столица наращивает темпы строительства подземки. До конца этого года для возведения тоннелей метро будет запущено еще пять тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



Четыре из них будут строить участки Большой кольцевой линии метро (БКЛ), а пятый задействуют на Кожуховской линии, уточнил он. В целом, подчеркнул Хуснуллин, строительство идет хорошими темпами.

Руководитель стройкомплекса Москвы отметил, что в ближайшие месяцы стартует проходка тоннелей большого метрокольца от "Калужской" до "Улицы Новаторов", от "Аминьевского шоссе" в сторону “Давыдково", а также от "Хорошевской" до "Улицы Народного ополчения" – левый и правый тоннели.

"Кроме того, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо "Нижегородская", которое будет обслуживать Кожуховскую линию", – добавил Марат Хуснуллин.

В пятницу, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин запустил тоннелепроходческий щит "Светлана", который возведет правый перегонный тоннель между станциями "Мневники" и "Улица Народного ополчения" на западном участке большого метрокольца. Щиту предстоит пройти 1,8 километра.

Трассировка будущего тоннеля непростая. Он протянется под каналом имени Москвы вблизи шлюза №9 Карамышевского гидроузла. Свод тоннеля и дно канала будут отделять порядка 13 метров. "Это очень важный участок, строители проверенные.

Надеюсь, что в мае первый щит дойдет до "Улицы Народного Ополчения", – сказал градоначальник.

Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в российской столице, но и в мире. На нем будет 31 станция, общая длина линии составит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, пассажиры смогут экономить в пути 20-30 минут.

Первый участок нового пересадочного контура с пятью станциями и длиной более 10 километров был открыт для пассажирского движения в феврале этого года. В ближайшие месяцы ожидается открытие еще одной станции БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Она будет пересекаться с Серпуховско-Тимирязевской линией метро и обслуживать Савеловский вокзал.

В настоящее время строительные работы развернуты на всех участках нового пересадочного контура. Замкнуть Большую кольцевую линию планируется к 2023 году.

После окончания строительства на БКЛ будет организовано 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские центральные диаметры (от Лобни до Одинцова и от Нахабино до Подольска), а также 11 пересадок на направления железной дороги.