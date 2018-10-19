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Электродепо "Руднево" готовится к открытию

Работы по строительству электродепо "Руднево", предназначенного для обслуживания Кожуховской (Некрасовской) линии метро, находятся на финишной прямой. Об этом сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.



По словам Газизуллина, готовы основные конструкции и парковые пути в депо. "Ведется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем", – уточнил он.

Вводить депо "Руднево" будут этапами. В рамках первого вместе с запуском пассажирского движения на участке от "Некрасовки" до "Косино" откроется отстойно-ремонтный корпус, рассчитанный на стоянку 15 составов. Также будут введены в эксплуатацию мотодепо, здание для персонала и объекты инженерно-технического назначения.

В рамках второго этапа откроется дополнительный корпус для отстоя и ремонта поездов, способный принимать одновременно до 22 составов. Ввод в эксплуатацию второй очереди произойдет вместе с запуском второго участка розовой ветки от "Косино" до "Нижегородской".

Площадь электродепо "Руднево" превысит 20 гектаров, на этой территории расположатся 43 сооружения. Депо сможет обслуживать до 37 составов одновременно. Оно обеспечит рабочими местами около тысячи человек.

Как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, за восемь лет в столице построено и реконструировано восемь электродепо. Они обеспечивают городу более семи тысяч рабочих мест.

Напомним, 31 августа мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро. На нем расположены четыре станции – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Открыть участок для пассажирского движения планируется в конце 2018-го.

В следующем году будет запущен второй отрезок линии – от "Косино" до "Нижегородской", где она будет соединяться с большим метрокольцом. Всего на Кожуховской (Некрасовской) линии будет восемь станций. Ее длина составит 19 километров, она улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей, а также жителей городского округа Люберцы.