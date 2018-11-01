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Для Управления соцзащиты Митино построили новое здание

В московском районе Митино завершилось строительство здания, предназначенного дня нужд местного Управления социальной защиты населения. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, его планируют ввести в эксплуатацию до конца года.



Здания построено на Пятницом шоссе. Как отметил Хуснуллин, в настоящий момент продолжается оформление документов. "В эксплуатацию его введем до конца 2018 года", – сказал он.

Руководитель столичного стройкомплекса отметил, что в здании размещена справочная с компьютером с доступом в интернет. Кроме того, там оборудованы кабинеты приема посетителей и оказания первой доврачебной помощи, отделы назначения и выплат пособий, компенсаций и других социальных выплат. Также в здании заработают отдел предоставления мер соцподдержки и служба одного окна.

"Кроме традиционных услуг в здании имеются залы для занятий аэробикой и для отдыха", – отметил Хуснуллин. Он подчеркнул, что в следующем году в столице появится еще три новых объекта для нужд социальной защиты.

Московские власти тщательно контролируют процесс строительства новых зданий, досконально проверяют качество работ и безопасность сооружений. По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, на стройплощадке здания для Управления соцзащиты Митино прошло более 10 проверок.

Он отметил, что специалисты ведомства проводили полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

"После устранения замечаний завершающей, итоговой проверки, будет решаться вопрос о выдаче застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", – сказал Антосенко.

Напомним, только за первый квартал 2018 года Мосгосстройнадзор провел 2395 проверок, было выявлено 10187 нарушений. "Дни.ру" ранее писали о мониторинге качества строительства детского сада в 11-м квартале района Некрасовка, а также о контроле на стройплощадке китайского делового центра "Парк Хуамин" в Северо-Восточном административном округе.