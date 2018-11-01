Фото: stroi.mos.ru

На территории ЗИЛа появится пешеходный бульвар

В границах строящегося нового квартала на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) появится пешеходный бульвар. Его протяженность будет сопоставима с улицей Арбат, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



По его словам, на бульваре Братьев Весниных – именно так будет называться новая зона отдыха – появятся высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi, а также оригинальные арт-объекты. Хуснуллин выразил уверенность, что бульвар станет не только местом отдыха москвичей, но и новым ярким общественным пространством со значительной культурной составляющей.

Глава стройкомплекса Москвы пояснил, что здесь появится музей "Эрмитаж-Москва", а также галереи искусств, театральный центр, точки общепита и многие другие объекты.

Особое внимание будет уделено озеленению. "Вдоль бульвара предполагается высадить более сотни деревьев-крупномеров, среди которых липы, тополя, клены и сосны высотой до 30 метров", – рассказал Хуснуллин. Тщательно подойдут и к устройству цветников, отметил он.

"Общая площадь озеленения бульвара составит более 1,2 тысячи квадратных метров", – подчеркнул глава стройкомплекса.

Что касается общей площади бульвара, то она составит почти 14 тысяч квадратных метров, отметил руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, в концепции благоустройства учитывался опыт европейских городов.

К примеру, вдоль бульвара будут созданы летние террасы, появятся фонтаны с питьевой водой. "Любители активного образа жизни оценят удобство и протяженность велодорожек с 14-ю велопарковками", – рассказал Тимофеев.

В темное время суток ориентироваться в маршруте поможет световая навигация. Светодиодные ленты будут подсвечивать ступени, прогулочные дорожки и архитектурные формы.

Большое внимание уделяется и повышению транспортной доступности района ЗИЛа. Марат Хуснуллин напомнил, что уже завершено строительство улично-дорожной сети для транспортно-пересадочного узла "ЗИЛ", открылось движение по путепроводу через Московское центральное кольцо (МЦК) и участку от улицы Тюфелева роща до станции метро "Технопарк". В скором времени будет введено в эксплуатацию еще 20 километров дорог, подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Территория бывшего завода имени Лихачева в Нагатинской пойме – один из самых динамично развивающихся районов Москвы. Здесь появится около 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Это крупнейший в столице проект реновации промышленной площадки.

Стоит отметить, что в Нагатинской пойме реализуется проект "Острова мечты" – крупнейшего крытого парка аттракционов в Европе и Азии.

Кроме того, на территории ЗИЛ уже действует ландшафтный парк Тюфелева роща. На площади в 10 гектаров расположился искусственный водоем, было проведено озеленение. "Фишкой" нового общественного пространства стала пергола длиной 1,3 километра, которая является одновременно и смотровой площадкой, и объектом паблик-арта.