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Когда соединят Северо-Западную и Северо-Восточную хорды

Эстакаду-связку Северо-Западной и Северо-Восточной хорд (СЗХ и СВХ) планируется открыть в ближайшее время. О запуске долгожданного объекта рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



Он отметил, что на участке дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе возводится разворотная эстакада, протяженность которой составляет 568 метров. Кроме того, предусмотрены 2,6 километра съездов.

"Сейчас работы близки к завершению и в скором времени здесь будет запущено автомобильное движение", – сказал Хуснуллин.

Руководитель городского стройкомплекса отметил, что новая эстакада улучшит транспортную доступность районов на севере столицы – Головинский, Коптево, Тимирязевский. Кроме того, добавил Хуснуллин, она создаст беспрепятственное движение на северо-Восточную хорду по направлению в область с Большой Академической улицы.

В целом, отметил Хуснуллин, все сложные и масштабные дорожные проекты в столице, в том числе скоростные хордовые магистрали, будут реализованы через несколько лет – к 2023 году. "В дальнейшем мы сконцентрируем усилия на возведении новых поперечных связей, а также локальных дорог, связывающих отдельные районы", – пояснил он.

После окончания строительства хорд Москва, по сути, получит новое транспортное кольцо. Оно будет состоять из Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Это будет транспортное кольцо, сформированное из более чем 300 километров дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах дорожного строительства в столице. В текущем году в городе появилось рекордное количество новых дорог – 127 километров. По словам градоначальника, большая их часть – сложнейшие инженерные сооружения: тоннели, мосты, путепроводы.

Собянин напомнил, что для движения транспорта были открыты участки СВХ и СЗХ, закончена реконструкция Калужского шоссе, которое позже было соединено с Киевским шоссе трассой Солнцево – Бутово – Видное. "Мы ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы Москвы – транспортной", – заверил мэр.