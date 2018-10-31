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Подключать к электросетям по единой онлайн-заявке будут с декабря

Москва продолжает активно развивать цифровые сервисы. Уже с декабря энергетики начнут подключать объекты в столице по единой онлайн-заявке. Об этом сообщили в АО "Объединенная энергетическая компания" (ОЭК).



"Планируем начать в декабре, сейчас формируется полностью эта база", – приводят РИА Новости слова заместителя гендиректора АО "ОЭК" Ирины Силаевой. Она подчеркнула, что это серьезно облегчит работу застройщиков, связанную с подключением к электросетям.

Подключением к городским электрическим сетям возможности единой онлайн-заявки не ограничиваются. С ноября столичные застройщики смогут подавать заявку на техническое присоединение домов также к газо– и теплосетям, а также системам водоснабжения и водоотведения.

Как отметила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова, благодаря этому реализовывать свои проекты застройщикам стало легче. Активное внедрение цифрового формата сократит количество документов, подаваемых строительными организациями.

Столичное правительство уже подписало соглашения с шестью ресурсоснабжающими организациями о подключении объектов по единой онлайн-заявке. В их числе – "ОЭК", "Мосводоканал", "Мосгаз" и другие.

Напомним, ранее глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина ведется комплексная работа, направленная на снижение административных барьеров для представителей строительной отрасли, сокращение сроков и повышения удобства предоставления услуг.

Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время 90% всех заявок на получение услуг в сфере строительства подается в электронном виде.

Московские девелоперы могут получить весь цикл процедур в цифровом формате. Строительным компаниям предоставляются множество услуг – от получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до ввода в эксплуатацию. Всего – 19 государственных процедур, из них 16 – полностью в электронном виде.