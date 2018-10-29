Фото: stroi.mos.ru

Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве

За девять месяцев этого года в столице ввели в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, половина из них была возведена за счет средств инвесторов. 

Хуснуллин отметил, что созданию социальной инфраструктуры в столице уделяется повышенное внимание. "При этом мы поддерживаем практику государственно-частного партнерства", – сказал руководитель столичного стройкомплекса. По его словам, половину социальных объектов в Москве за первые девять месяцев 2018 года инвесторы построили за свой счет.  

Всего, подчеркнул Хуснуллин, за последние восемь лет в городе появилось более 300 новых школ и детских садов. Что касается текущего года, то с января по сентябрь в столице построено 24 объекта инфраструктуры, в том числе 12 дошкольных образовательных учреждений, пять школ. Также за текущий год в Москве были введены в эксплуатацию семь объектов здравоохранения.  

Фото: stroi.mos.ru

"Благодаря этому доступность образования в городе за последние годы значительно выросла, отметил мэр столицы Сергей Собянин.  

По его словам, на 50% увеличилось количество дошкольников, на четверть - школьников. Окончательно ушли в прошлое очереди, когда тысячи человек не могли попасть в детские сады.  

Напомним, согласно Адресной инвестиционной программе Москвы на 2019-2021 годы в городе появятся около 200 объектов социальной инфраструктуры, которые построят за счет бюджета города и средств инвесторов. По словам Марата Хуснуллина, в их числе 90 объектов образования на более чем 40 тысяч мест – 30 детских садов, 22 школьных здания и 38 пристроек.  

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Кроме того, в ближайшие три года в Москве появятся 72 объекта здравоохранения. Среди них – 33 поликлиники, 24 больничных корпуса, шесть подстанций скорой помощи, а также другие объекты.

Автор: Иван Поляков

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