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Как Москва развивает спортивную инфраструктуру

С января по конец сентября текущего года в столице было введено 12 спортивных и культурных объектов. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



Строительство спортивных и культурных учреждений руководитель городского стройкомплекса назвал одним из ключевых направлений работы. В настоящее время активно возводятся как спортивные залы районного уровня, так и целые кластеры.

Вместе с тем строится большое количество новых культурных площадок, которые привлекают большое количество москвичей, отметил Хуснуллин. В пример он привел филармонию в парке "Зарядье" с двумя залами и открытыми амфитеатрами, которая была спроектирована и построена за три года.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу обеспечить горожанам возможность заниматься спортом и проводить культурный досуг в шаговой доступности от дома", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Стоит отметить, что с 2011 года в городе появилось 99 спортивных объектов, а также 43 объекта культуры. Снижать темпы строительства новых объектов Москва не собирается.

Так, в Адресной инвестиционной программе запланировано появление 35 новых объектов спорта в ближайшие годы. Среди них – пять футбольных полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна, уточнил ранее Марат Хуснуллин.

По его словам, активное участие в строительство спортивных объектов в Москве принимают и инвесторы, отметил руководитель городского стройкомплекса.

"За их счет будут введены такие знаковые спортивно-развлекательные объекты, как спортивный комплекс "Динамо", Центр художественной гимнастики и ледовый дворец "Кристалл" на территории Лужников", – сказал он.

