Фото: stroi.mos.ru

Когда реконструируют стадион "Москвич"

В ближайшее время начнется реконструкция исторического футбольного стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы. По словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы на объекте планируется завершить к концу 2020 года.



Он отметил, что проект реконструкции уже готов, в настоящее время проводятся торги на выбор генерального подрядчика. "По контракту все работы должны быть завершены до конца 2020 года", – сказал руководитель стройкомплекса Москвы.

В ходе обновления арены будет заменено футбольное поле, построена современная и комфортная трибуна для зрителей с навесом, обустроено легкоатлетическое ядро, рассказал Хуснуллин. "Также в здании появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов и тренеров, медпункт, кабинет массажа, административные технические и подсобные помещения", – добавил он.

В дополнение к этому в подвальном помещении появится тир, отметил глава столичного стройкомплекса. Прилегающая к стадиону территория будет облагорожена: там высадят деревья и кустарники.

Историческая арена станет универсальным спортивным объектом, который будет приспособлен под многие цели и задачи: тренировки, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, футбольные и легкоатлетические соревнования.

Хуснуллин подчеркнул, что средства на реконструкцию "Москвича" заложены в Адресной инвестиционной программе на ближайшие три года, которая была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным. Всего за 2019-2021 годы в Москве будет построено 35 спортивных объектов.

"Среди них – 5 футбольных полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна", - уточнил глава городского стройкомплекса.

Напомним, развитие спортивной инфраструктуры – важное направление в работе столичных властей. В настоящее время активно возводятся как спортивные залы районного уровня, так и целые кластеры.