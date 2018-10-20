Фото: stroi.mos.ru

Куда придет московское метро до конца года

Московское метро растет быстрыми темпами, подземка уже давно вышла за МКАД, улучшив транспортное сообщение в Новой Москве. До конца этого года будет запущен участок Некрасовской (или, как ее изначально называли – Кожуховской) ветки, сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин во время традиционного субботнего объезда.

Для пассажиров откроется участок от "Некрасовки" до "Косино". Работы на нем вышли на финишную прямую, сообщил Хуснуллин. Сейчас здесь идет наладка и тестирование оборудования.

Но этом участке – четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Позже откроются еще пять станций и 15-километровая линия заработает в полном объеме.

Необычной станцией на ней станет "Нижегородская". Она будет общей сразу для двух линий метро – Некрасовской и Большой кольцевой.

На станции будет две платформы и четыре пути: посередине рельсы для Некрасовской ветки, а по бокам – для БКЛ. По такому принципу сейчас работают станции "Китай-город" и "Парк Победы".

Некрасовская линия также будет имеет связь с Московским центральным кольцом, а также радиальными направлениями железных дорог.

"Мы не только интегрируем в сеть московского метро районы, не имеющие сегодня своих станций, но и уменьшим пассажиропоток на самой загруженной на сегодняшний день ветке — Таганско-Краснопресненской", – отметил заместитель мэра.

Он напомнил, что на базе станции метро "Нижегородская" планируется построить один из самых крупных в Москве транспортно-пересадочных узлов. Здесь будут торговые центра, остановки общественного транспорта, удобные парковки и развитая инфраструтура.

Розовая ветка пройдет от микрорайона Некрасовка через Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Она улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока столицы и города Люберцы.

Также высокими темпами идут работы на всем протяжении Большой кольцевой линии. Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" планируется открыть для пассажиров уже в следующем году. "Сейчас здесь идет напряженная работа. Есть сложности, в первую очередь связанные со станцией "Ржевская", – отметил глава столичного Стройкомплекса.

Северо-восточный участок Большого кольца, протяженностью 14 километров, включает в себя шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Две последних будут запускаться в привязке ко второму участку Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской.

Всего же БКЛ будет состоять из 31 станции, ее общая протяженность побьет мировой рекорд по кольцевым линиям метро – 70 километров. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале этого года.

Марат Хуснуллин также рассказал о работах на новом участке Сокольнической линии. Там планируется завершить проходку до конца этого года, в начале 2019-го откроются четыре станции: "Филатов луг ", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

Конечная станции метро "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро, которая пройдет от станции "Крымская" Московского центрального кольца до административно-делового центра в Коммунарке.