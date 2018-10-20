Куда придет московское метро до конца года
Для пассажиров откроется участок от "Некрасовки" до "Косино". Работы на нем вышли на финишную прямую, сообщил Хуснуллин. Сейчас здесь идет наладка и тестирование оборудования.
Но этом участке – четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Позже откроются еще пять станций и 15-километровая линия заработает в полном объеме.
Необычной станцией на ней станет "Нижегородская". Она будет общей сразу для двух линий метро – Некрасовской и Большой кольцевой.
На станции будет две платформы и четыре пути: посередине рельсы для Некрасовской ветки, а по бокам – для БКЛ. По такому принципу сейчас работают станции "Китай-город" и "Парк Победы".
Некрасовская линия также будет имеет связь с Московским центральным кольцом, а также радиальными направлениями железных дорог.
"Мы не только интегрируем в сеть московского метро районы, не имеющие сегодня своих станций, но и уменьшим пассажиропоток на самой загруженной на сегодняшний день ветке — Таганско-Краснопресненской", – отметил заместитель мэра.
Он напомнил, что на базе станции метро "Нижегородская" планируется построить один из самых крупных в Москве транспортно-пересадочных узлов. Здесь будут торговые центра, остановки общественного транспорта, удобные парковки и развитая инфраструтура.
Розовая ветка пройдет от микрорайона Некрасовка через Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Она улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока столицы и города Люберцы.
Также высокими темпами идут работы на всем протяжении Большой кольцевой линии. Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" планируется открыть для пассажиров уже в следующем году. "Сейчас здесь идет напряженная работа. Есть сложности, в первую очередь связанные со станцией "Ржевская", – отметил глава столичного Стройкомплекса.
Северо-восточный участок Большого кольца, протяженностью 14 километров, включает в себя шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Две последних будут запускаться в привязке ко второму участку Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской.
Всего же БКЛ будет состоять из 31 станции, ее общая протяженность побьет мировой рекорд по кольцевым линиям метро – 70 километров. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале этого года.Марат Хуснуллин также рассказал о работах на новом участке Сокольнической линии. Там планируется завершить проходку до конца этого года, в начале 2019-го откроются четыре станции: "Филатов луг ", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".
Конечная станции метро "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро, которая пройдет от станции "Крымская" Московского центрального кольца до административно-делового центра в Коммунарке.