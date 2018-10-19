Фото: corp.vnukovo.ru

Когда метро придет во Внуково

Строительство станции метро во Внуково может занять около трех лет. О продлении столичной подземки к аэропорту рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, срок в три года вполне реален при отсутствии сложных вопросов по земельно-имущественным отношениям территорий. Хуснуллин отметил, что в настоящее время идет высвобождение земли и перекладка коммуникаций.

Руководитель столичного стройкомплекса подчеркнул, что трех лет будет достаточно для строительных работ. По его словам, застройка в том районе весьма плотная, поэтому важно, чтобы не возникало ограничений с собственностью на землю.

Продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внуково предполагается от тупиков за станцией "Рассказовка". Трасса нового отрезка желтой ветки пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к одноименному столичному аэропорту вдоль улицы Центральная.

На участке длиной более пяти километров планируется разместить две станции – "Пыхтино" и "Внуково". В зоне продления желтой ветки расположены поселения Внуковское, Марушкинское и Филимонковское Новой Москвы. Их общая численность превышает 200 тысяч человек. Также в районе расположены тысячи рабочих мест.

Напомним, 30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажирского движения участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". На отрезке находятся семь станций – "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Среди них самой востребованной у пассажиров стала "Новопеределкино". В будний день станцией пользуются более 16 тысяч пассажиров, в выходной – 12,5 тысячи. В будущем планируется протянуть желтую ветку метро через центр до "Третьяковской".

В ближайшие годы Московский метрополитен продолжит активно развиваться. Согласно Адресной инвестиционной программе (АИП) на 2019-2021 годы в столице будет построено почти 58 километров линий метро – это 21 станция, а также три электродепо.