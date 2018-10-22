ТПУ "Савеловская". Фото: stroi.mos.ru

Пересадочный узел "Савеловская" запустят в 2019 году

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Савеловская" на базе одноименной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется запустить в следующем году. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, сначала будет введена в эксплуатацию станция большого метрокольца. "А остальные элементы транспортно-пересадочного узла будут запущены в следующем году с полным благоустройством", – уточнил Хуснуллин.

ТПУ "Савеловская" объединит несколько видов транспорта. Там соединятся пассажиропотоки Савеловского железнодорожного направления, двух линий подземки – Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой, наземного общественного транспорта. В рамках проекта пересадочного узла планируется реконструкция Савеловского вокзала и прилегающей улично-дорожной сети.

Кроме того, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, ТПУ будет обслуживать один из первоочередных маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) от Лобни до Одинцово. В целом общий пассажиропоток транспортно-пересадочного узла составит порядка 300 тысяч человек в сутки.

Саму станцию "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка") планируется открыть в ближайшие месяцы. По словам Хуснуллина, она примет первых пассажиров до конца этого года. "Уже готовы оборотные тупики для поездов, уложены пути", – отметил ранее глава столичного стройкомплекса.

Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.

Большое метрокольцо будет иметь 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские центральные диаметры (от Лобни до Одинцово и от Нахабино до Подольска), а также 11 пересадок на железнодорожные направления.

Работы по проектированию и строительству идут на всех участках Большой кольцевой линии. Новый пересадочный контур планируется замкнуть к 2023 году.