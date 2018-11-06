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Новый тоннель на Варшавке откроют в течение месяца

Автомобильный тоннель длиной около 600 метров в течение ближайшего месяца откроется на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, строительство объекта является частью проекта по реконструкции участка шоссе от проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.



Он отметил, что уже была построена эстакада, расположенная на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого. "В скором времени откроется и тоннель на пересечении Варшавского шоссе с Железнодорожной улицей", – сказал Хуснуллин.

Общая протяженность дорог, построенных в рамках реконструкции Варшавки, составит около 11,7 километра, рассказал руководитель столичного стройкомплекса.

По его словам, благодаря модернизации участка шоссе и строительству новых объектов полностью изменена схема дорожного движения. "Если раньше автомобили двигались по двум независимым двухсторонним участкам дороги, то теперь движение в область осуществляется по основному ходу Варшавского шоссе, а в Москву – по дублеру", – рассказал Хуснуллин.

Открытие новых объектов приведет к улучшению транспортной ситуации в Новомосковском (Щербинка) и Юго-Западном (Южное Бутово) административных округах. Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что реконструкция увеличит пропускную способность Варшавского шоссе, а благодаря появлению новых переходов повысится безопасность пешеходов.

Напомним, ранее в рамках реконструкции Варшавки была открыта эстакада через шоссе на улицу Маршала Савицкого. Ее строительство началось в 2016 году и было закончено в марте этого года. Длина эстакады – более 600 метров. Весной и летом было проведено благоустройство прилегающей территории.

Она упростила водителям выезд со стороны улицы 40 лет Октября в сторону Московской кольцевой автодороги и на улицу Маршала Савицкого. На эстакаде организованы две полосы движения.