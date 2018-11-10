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Когда метро соединит Некрасовку и Новую Москву

В 2021 году столичные метростроевцы могут замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ). Тем самым будет создан маршрут, который соединит станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии на территории Новой Москвы со станцией "Некрасовка" на Кожуховской (Некрасовской) линии. Об этом и многих других важных проектах рассказал журналистам глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



Кольцо растет

Он напомнил, что уже в этом году на большом метрокольце откроется станция "Савеловская", расположенная в районе одноименного вокзала. "Работы идут по графику. Станцию запустим в последних числах декабря", – сказал Хуснуллин.

В следующем году, отметил он, новый пересадочный контур столичный подземки с большой долей вероятности пополнится станциями "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". Все они находятся в высокой степени готовности, подчеркнул Хуснуллин.





При этом он не исключает, что некоторые станции удастся сдать раньше намеченных сроков. "К примеру, станция "Рубцовская" запланирована на 2021 год. Возможно, что мы запустим ее в начале 2020 года", – уточнил руководитель столичного стройкомплекса.

Следующие станции после "Рубцовской" – "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская". Первая – мелкого заложения, а последние две находятся на глубине 60 метров.





"Срок строительства таких станций – порядка 3-4 лет, но мы обсудили возможность ускорения темпов и считаем, что построить их возможно за 2-2,5 года", – рассказал Хуснуллин.

По его словам, в 2021 году строители могут замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии. "Таким образом будут соединены станция "Некрасовка" и станция "Рассказовка", – подчеркнул Хуснуллин.





Дорожное строительство

Активными темпами продолжается развитие и наземной транспортной инфраструктуры. Так, к концу года будет открыта эстакада, которая соединит Северо-Восточную и Северо-Западную хорды.

Также продолжается реализация проекта южного дублера Кутузовского проспекта. Хуснуллин отметил, что строители уже приступили к созданию искусственных сооружений. По его словам, работы могут быть завершены к 2020 году.

Особенно важный участок, отметил он, находится в районе Минской улицы рядом с одноименной станцией метро. "Строится новая железнодорожная платформа на Киевском железнодорожном направлении. В этом месте будет большой транспортно-пересадочный узел", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.





Активно идет работа по реконструкции развязок на МКАД. Хуснуллин напомнил, что были модернизированы уже 14 пересечений кольцевой дороги с радиальными направлениями, сейчас в работе три развязки – с Липецкой улицей, с улицей Верхние Поля и с Бесединским шоссе.

Особо Хуснуллин выделил развязку МКАД с Бесединским шоссе. Он подчеркнул, что это фактически участок окончания Южной рокады, которая сейчас активно строится. "Мы полностью освободили территорию, начались заливка опор эстакады, к 2020 году должны закончить работы на пересечении", – уточнил руководитель стройкомплекса Москвы.





Снос Ховринской больницы

Затронул Хуснуллин и тему сноса Ховринской больницы. По его словам, на площадке работают 20 единиц техники. "В феврале следующего года планируем полностью закончить работы и начать строить на этом месте жилой дом, который пойдет в том числе под нужды реновации", – рассказал он.

Глава московского стройкомплекса отметил, что подготовка к возведению жилого здания уже началась. "После окончания сноса приступим к строительству", – уточнил Хуснуллин.

Удобные сервисы

Руководитель стройкомплекса Москвы также прокомментировал хорошие результаты России в рейтинге Doing Business: наша страна поднялась сна 67 позиций и заняла 48 место.





По словам Хуснуллина, этому способствовало перевод получения услуг для застройщиков в электронный вид. "Работать госзаказчикам и девелоперам стало проще, сократилось количество процедур", – отметил он.

Кроме того, подчеркнул Хуснуллин, Москва получила 14 из 15 баллов по такому показателю, как контроль за качеством строительства. "Мы встали в один ряд с ведущими мегаполисами мира – Сингапуром, Оттавой и другими", – отметил он.