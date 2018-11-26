Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

Собянин открыл первую канатную дорогу в Москве

В Москве появился новый центр притяжения для горожан и туристов – канатная дорога. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл движение по маршруту Воробьевы горы – Лужники.

Первая в Москве канатная дорога связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. По сути, она стала частью транспортного комплекса столицы.

"Сегодня московская транспортная система пополнилась еще одним способом передвижения. Мы открываем первую в Москве канатную дорогу. Она свяжет две популярнейшие прогулочные зоны Москвы, два крупнейших спортивных кластера. Это будет прекрасный туристический объект, но, прежде всего, это – еще одна возможность хорошего отдыха для москвичей", – сказал Сергей Собянин на церемонии открытия.

Он напомнил, что сейчас в Лужниках и на Воробьевых возводится крупнейший спортивный кластер. На одном берегу Москвы-реки вскоре ь откроются Центр художественной гимнастики и бассейн, а на Воробьевы горы вновь станут центром горнолыжного спорта с историческим трамплином.

Московские власти задумали построить новую канатную дорогу взамен пришедших в негодность кресельных подъемников к трамплину на Воробьевых горах в начале 2017 года. Проект реализовали очень быстро: первая в столице канатная дорога имеет протяженность 720 метров. На маршруте есть три станции с индивидуальным архитектурным решением.

На улице Косыгина, рядом со знаменитой смотровой площадкой расположилась станция "Воробьевы горы". На Воробьевской набережной построена "Новая Лига", этой станцией в основном будут пользоваться горнолыжники для подъема наверх. А на Лужнецкой набережной, рядом с одноименным стадионом – станция "Лужники".

Пассажиров будут перевозить 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая. Внутри – хайтек и современный дизайн: медиаэкраны, аудиогид, светодиодная подсветка, приспособления для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов. Горнолыжники смогут дополнительно воспользоваться еще десятью открытыми кресельными кабинками, которые будут перемещаться по малому кругу.

Проект создавался с учетом того, что трасса канатной дороги проходит по пересеченной местности, поэтому на склонах Воробьевых гор выполнены серьезные противооползневые мероприятия. Дорога сможет работать круглый год практически в любую погоду – ей не страшен ни относительно сильный ветер, ни осадки.

В солнечные дни из кабинок будет открываться превосходный вид на Москву-реку и знаковые объекты столицы. Помимо прогулочно-туристической функции первая московская канатная дорога будет выполнять и транспортную: от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно будет добраться за пять минут вместо 20-ти на автомобиле.