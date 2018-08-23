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Как работает контактный центр стройкомплекса Москвы

Столичные застройщики и жители города активно пользуются услугами Единого контактного центра стройкомплекса Москвы. С января 2018 года туда поступило более девяти тысяч обращений. Темы самые разные – реновация, возведение и реконструкция зданий, предоставление госуслуг в электронной форме и многое другое.



Значительная часть вопросов, с которыми обращаются москвичи, касается реновации. "Больше всего жителей волнуют вопросы, связанные со сроками реализации программы, о датах переселения, о стартовых площадках", – рассказала в ходе пресс-тура руководитель единого контактного центра Елена Лепихина. По ее словам, из более чем девяти тысяч обращений, поступивших за этот год, с реновацией связаны порядка 3,5 тысячи.



Она отметила интенсивный уровень контактов центра с застройщиками и жителями столицы, подчеркнув, что количество обращений не уменьшилось даже в летний период. "В среднем в день центр обрабатывает порядка 65 вопросов, максимальное количество обращений за один день – 95", – сказала Лепихина.

По ее словам, москвичи обращаются в том числе с жалобами на застройщиков – к примеру, на работы в ночное время и сопутствующий им шум. "За текущую неделю поступило десять таких обращений, а всего с начала года – 121", – уточнила руководитель единого контактного центра.





Девелоперы в основном обращаются по вопросам изменения плана земельной застройки, реконструкции фасадов, предоставления госуслуг в электронной форме. В целом, отметила Лепихина, одна треть от общего числа обращений – вопросы от застройщиков.

"Одна из приоритетных задач единого контактного центра – предоставление качественных услуг. Мы всегда держим возникающие вопросы на контроле", – подчеркнула она.





В свою очередь начальник информационно-аналитического управления Департамента градостроительной политики Андрей Курилов рассказал о мерах, которые принимают власти столицы для сокращения числа административных барьеров для застройщиков.

Помимо контактного центра, отметил он, создан калькулятор процедур. С помощью него застройщик, указав определенные параметры объекта, может узнать, какие процедуры ему необходимо пройти, оценить сроки их проведения.

Также действует сервис "Кабинет застройщика". "Там можно увидеть информацию обо всех объектах, которые он строил и строит в настоящий момент, всю разрешительную документацию, технико-экономические показатели", – пояснил Курилов, подчеркнув, что в среднем в день поступают порядка пять заявок на получение доступа в кабинет.

Кроме того, рассказал глава информационно-аналитического управления Департамента градостроительной политики, ведется работа по созданию сервиса о геологических данных Москвы, разрабатывается электронный строительный журнал, прорабатываются вопросы внедрения технологий информационного моделирования.





Курилов отметил, что рассматривается возможность реализации единой цифровой платформы, которая позволит оптимизировать работу застройщика. "Это интеллектуальная система, которая сможет выполнять некоторые процессы самостоятельно", – конкретизировал чиновник.

Напомним, что единый контактный центр стройкомплекса Москвы был запущен в марте 2017 года. Для обеспечения его эффективной работы создана база данных, которая разделена на пять тематических блоков: реновация, электронные сервисы, административные процедуры в строительстве, справочная информация об органах исполнительной власти стройкомплекса, общие вопросы о градостроительстве. База данных содержит ответы на типовые вопросы, постоянно пополняется и актуализируется.