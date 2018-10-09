Дизайн-проект станции БКЛ "Проспект Вернадского". Фото: stroi.mos.ru

Четыре участка большого метрокольца построят за три года

Основная часть Большой кольцевой линии метро (БКЛ) будет готова к концу 2021 года. По словам главы стройкомлпекса Москвы Марата Хуснуллина, к этому времени будут возведены четыре участка нового пересадочного контура столичной подземки.

Он рассказал, что в ближайшие несколько лет планируется завершить строительство Западного участка БКЛ от "Хорошевской" до "Можайской", Юго-западного – от "Можайской" до "Проспекта Вернадского".  

Кроме того, будут построены Южный отрезок от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", а также Северо-Восточный участок от "Авиамоторной" до "Нижней Масловки", отметил Хуснуллин. 

По его словам, в рамках Адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы, которая была утверждена во вторник, 9 октября, мэром Москвы Сергеем Собяниным, до конца 2021 года будет построено более 57 километров линий подземки, 21 станция и три электродепо.  

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

В ходе заседания правительства столицы мэр отметил, что городские власти продолжат уделять колоссальное внимание строительству метро, дорог, развязок, мостов и других объектов. В фокусе внимания и социальная инфраструктура: за ближайшие несколько лет в Москве появятся десятки новых школ, больниц, детских садов.  

"В течение трех лет Москва обогатится новыми, очень важными и нужными проектами и в социальной сфере, и в улучшении транспортной ситуации", – подчеркнул Собянин.  

Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.   Фото: stroi.mos.ru


Первый участок нового пересадочного контура с пятью станциями был открыт для пассажирского движения в феврале этого года. В настоящее время работы ведутся на всех участках большого кольца. В скором времени будет открыта еще одна станция БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка").  

В начале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта", идут работы и на участке от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".  

На востоке Большой кольцевой линии стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская". В то же время на северо-востоке БКЛ ведется подготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки". 

Фото: stroi.mos.ru

После окончания строительства на большом метрокольце будет организовано 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские центральные диаметры, а также 11 пересадок на железнодорожные направления.  

На многих станциях нового пересадочного контура будут организованы транспортно-пересадочные узлы. По словам Марата Хуснуллина, крупнейшими из них станут "Деловой центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов".

Автор: Иван Поляков

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