Дизайн-проект станции БКЛ "Проспект Вернадского". Фото: stroi.mos.ru

Четыре участка большого метрокольца построят за три года

Основная часть Большой кольцевой линии метро (БКЛ) будет готова к концу 2021 года. По словам главы стройкомлпекса Москвы Марата Хуснуллина, к этому времени будут возведены четыре участка нового пересадочного контура столичной подземки.



Он рассказал, что в ближайшие несколько лет планируется завершить строительство Западного участка БКЛ от "Хорошевской" до "Можайской", Юго-западного – от "Можайской" до "Проспекта Вернадского".

Кроме того, будут построены Южный отрезок от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", а также Северо-Восточный участок от "Авиамоторной" до "Нижней Масловки", отметил Хуснуллин.



По его словам, в рамках Адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы, которая была утверждена во вторник, 9 октября, мэром Москвы Сергеем Собяниным, до конца 2021 года будет построено более 57 километров линий подземки, 21 станция и три электродепо.

В ходе заседания правительства столицы мэр отметил, что городские власти продолжат уделять колоссальное внимание строительству метро, дорог, развязок, мостов и других объектов. В фокусе внимания и социальная инфраструктура: за ближайшие несколько лет в Москве появятся десятки новых школ, больниц, детских садов.

"В течение трех лет Москва обогатится новыми, очень важными и нужными проектами и в социальной сфере, и в улучшении транспортной ситуации", – подчеркнул Собянин.

Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.





Первый участок нового пересадочного контура с пятью станциями был открыт для пассажирского движения в феврале этого года. В настоящее время работы ведутся на всех участках большого кольца. В скором времени будет открыта еще одна станция БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка").

В начале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта", идут работы и на участке от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".

На востоке Большой кольцевой линии стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская". В то же время на северо-востоке БКЛ ведется подготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки".

После окончания строительства на большом метрокольце будет организовано 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские центральные диаметры, а также 11 пересадок на железнодорожные направления.

На многих станциях нового пересадочного контура будут организованы транспортно-пересадочные узлы. По словам Марата Хуснуллина, крупнейшими из них станут "Деловой центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов".