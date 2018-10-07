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Началось строительство южного участка большого метрокольца

В Москве стартовало строительство очередного, южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. О ходе работ рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



По его словам, в настоящее время ведется переустройство газопровода, электрических и тепловых сетей, дождевой канализации и других инженерных коммуникаций. "Кроме того, по отдельным станциям началось устройство железобетонных оснований", – отметил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что средняя глубина заложения южного участка Большой кольцевой линии неглубокая – 23,8 метра.

БКЛ – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большая кольцевая линия существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.





Пассажирское движение на первом участке большого метрокольца от "Петровского парка" до "Делового центра" было запущено в феврале этого года. В скором времени будет открыта еще одна станция БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Она будет следующей после "Петровского парка".

Затем поэтапно будет открыт северо-восточный отрезок БКЛ. На нем расположатся шесть станций – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

На следующей после "Авиамоторной" станции "Нижегородская" новый пересадочный контур будет соединяться с Кожуховской (Некрасовской) веткой. Это позволит создать маршрут от Некрасовки до Новой Москвы. Полностью завершить строительство Большой кольцевой линии планируется в 2022 году.