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В медкластере Сколково появятся три новых корпуса

После запуска Диагностического корпуса под управлением израильской клиники мирового класса Hadassah в Международном медицинском кластере "Сколково" появятся три новых корпуса. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, они находятся на стадии проектирования.



Как и в Диагностическом корпусе, во втором, Терапевтическом, также будет располагаться "Хадасса Медикал" – филиал израильской клиники Hadassah. Его планируют открыть в 2022 году, отметил Хуснуллин.



"На площади в 20 тысяч квадратных метров специалисты смогут принять до 100 тысяч пациентов в год", – рассказал руководитель столичного стройкомплекса.

Также в стадии проектирования находится многофункциональный корпус корейского умного госпиталя Bundang. Планируется, что он откроет двери для посетителей в 2022 году и сможет принять около 26 тысяч человек в год.





Хуснуллин отметил, что "Умный госпиталь будущего" – это полностью цифровая клиника площадью 48 тысяч квадратных метров. По его словам, она будет заточена под лечение онкологических, кардиологических заболеваний, также пациенты смогут получить комплекс услуг по реабилитации и диагностики, травматологии и ортопедии.

Помимо непосредственно врачебной практики, специалисты госпиталя "Бундан" будут заниматься исследованием в области генетики, а также реализовывать различные образовательные программы: тренинги, повышение квалификации врачей, медсестер, фармацевтов и других специалистов.

Появится в "Сколково" и Центр французской медицины. Его оператором может стать Университетский госпиталь Страсбурга. Планируется, что он также откроет свои двери в 2022 году.

Площадь госпиталя составит 15 тысяч квадратных метров. Посетители смогут получить помощь специалистов по онкологии, кардиологии, травматологии, урологии, ортопедии и другим направлениям.





На базе Университета Страсбурга может быть реализован и образовательный проект медицинского кластера. В его рамках будут проходить курсы, семинары и стажировки для молодых специалистов с применением цифровых технологий. Ожидается, что проект будет реализован в 2023-2024 годах.

Медицинский кластер в Сколково – это долгоиграющий проект. В течение 10-15 лет на его огромной территории – 450 тысяч квадратных метров – планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении самых разных заболеваний.

Москвичам для получения разнообразных медицинских услуг больше не придется выезжать за границу. При этом технологии, которые будут использоваться в Сколково, станут внедряться в повседневную практику столичного здравоохранения.