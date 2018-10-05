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"Мосинжпроект" вошел в топ-100 крупнейших компаний России

"Мосинжпроект" вошел в сотню крупнейших компаний России в рейтинге RAEX-600 по объему реализованной продукции. Свои позиции компания удерживает уже три года подряд.

Международное рейтинговое агентство RAEX подсчитало, что за 2017 год прирост компании по основному показателю рейтинга составил 9,4%. В отраслевом сегменте рейтинга в инжиниринге и промышленно-инфраструктурном строительстве компания вошла в десятку лидеров. У компании в прошлом году появилась престижная награда – специальный приз "За реализацию прорывных проектов".

Главным заказчиком "Мосинжпроекта" выступает московское правительство и холдинг успешно справляется с поставленными задачами, о чем свидетельствуют его устойчиво высокие показатели, сказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

"Мы реализуем значимые для российской столицы проекты в заданные сроки и с высоким качеством, и по праву гордимся "Зарядьем" и "Лужниками" – проектами, которые являются "прорывными" не только для столицы, но и для всей страны", – отметил руководитель компании.

Составители рейтинга "Крупнейшие компании России по объему реализации продукции" (RAEX-600) ставят своей целью анализ роли крупного бизнеса в экономическом развитии страны, его структуры и основных тенденций развития. Контролирует составление рейтинга международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

В 2017 году рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг качества управления АО "Мосинжпроект" на уровне А+.gq – "Очень высокий уровень качества управления", присвоенный компании годом ранее.

Компания "Мосинжпроект" позиционирует себя в качестве лидера строительной отрасли России и является ведущей компанией по выполнению городского заказа на проектирование инженерных сооружений и коммуникаций для организаций инвестиционно-строительного комплекса Москвы.