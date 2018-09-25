Дизайн станции "Проспект Вернадского" БКЛ. Фото: stroi.mos.ru

Как строится Большая кольцевая линия метро

Проходку тоннелей на западном и юго-западном участках Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведут пять механизированных комплексов, в ближайшее время будут запущены еще два. О ходе работ на новом пересадочном контуре подземки рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.  

Он отметил, что от станции "Проспект Вернадского" до станции "Аминьевское шоссе" на юго-западном участке кольца идет возведение тоннелей обоих направлений. На этом отрезке работают четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК), а также более 160 специалистов.  

Кроме того, рассказал Хуснуллин, активно ведется строительство надземной части станции "Мичуринский проспект", которая располагается на этом же участке. "Готовим к старту от станции "Аминьевское шоссе" пятый ТПМК, с помощью которого построят оборотные тупики", – добавил руководитель столичного стройкомплекса.  

Фото: stroi.mos.ru

Ранее тоннелепроходческие комплексы начали работать на западном участке БКЛ от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения". Этот участок Хуснуллин назвал довольно сложным, поскольку его трасса проходит под Каналом имени Москвы и вблизи развязки на пересечении Краснопресненского проспекта и улицы Народного Ополчения.   

Возведение тоннеля на этом отрезке будет вестись на глубине 22-48 метров, уточнил глава стройкомплекса Москвы. По его словам, в сооружении задействован один тоннелепроходческий щит и 79 человек. До конца года планируется запустить второй комплекс, который построит правый перегонный тоннель от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".  

Фото: stroi.mos.ru

Работы ведутся на всех участках Большой кольцевой линии. В начале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта". На восточном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская".  

В то же время на северо-востоке большого метрокольца ведется подготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки". 

До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии планируется запустить еще два тоннелепроходческих механизированных комплекса. С их помощью будут проложены оба тоннеля от камеры съездов до станции "Авиамоторная". 

Фото: stroi.mos.ru

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.    

Первый участок БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке длиной более десяти километров расположились пять станций – "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.

Автор: Иван Поляков

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