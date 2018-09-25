Дизайн станции "Проспект Вернадского" БКЛ. Фото: stroi.mos.ru

Как строится Большая кольцевая линия метро

Проходку тоннелей на западном и юго-западном участках Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведут пять механизированных комплексов, в ближайшее время будут запущены еще два. О ходе работ на новом пересадочном контуре подземки рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



Он отметил, что от станции "Проспект Вернадского" до станции "Аминьевское шоссе" на юго-западном участке кольца идет возведение тоннелей обоих направлений. На этом отрезке работают четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК), а также более 160 специалистов.

Кроме того, рассказал Хуснуллин, активно ведется строительство надземной части станции "Мичуринский проспект", которая располагается на этом же участке. "Готовим к старту от станции "Аминьевское шоссе" пятый ТПМК, с помощью которого построят оборотные тупики", – добавил руководитель столичного стройкомплекса.

Ранее тоннелепроходческие комплексы начали работать на западном участке БКЛ от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения". Этот участок Хуснуллин назвал довольно сложным, поскольку его трасса проходит под Каналом имени Москвы и вблизи развязки на пересечении Краснопресненского проспекта и улицы Народного Ополчения.

Возведение тоннеля на этом отрезке будет вестись на глубине 22-48 метров, уточнил глава стройкомплекса Москвы. По его словам, в сооружении задействован один тоннелепроходческий щит и 79 человек. До конца года планируется запустить второй комплекс, который построит правый перегонный тоннель от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".

Работы ведутся на всех участках Большой кольцевой линии. В начале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта". На восточном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская".

В то же время на северо-востоке большого метрокольца ведется подготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки".

До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии планируется запустить еще два тоннелепроходческих механизированных комплекса. С их помощью будут проложены оба тоннеля от камеры съездов до станции "Авиамоторная".

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.

Первый участок БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке длиной более десяти километров расположились пять станций – "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.