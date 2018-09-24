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Поезда на розовой ветке метро запустят до конца года

Пассажиры смогут проехать от станции "Некрасовка" до станции "Косино" Кожуховской (Некрасовской) линии метрополитена до конца этого года. О запуске движения на новой ветке рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, отрезок от "Некрасовки" до "Косино" полностью построен. В настоящее время там продолжается монтаж инженерных систем и наладка оборудования, отметил Хуснуллин. "Думаю, к концу года мы сможем открыть его для пассажиров", – сказал он.

Что касается второго участка, который протянется от "Косино" до "Нижегородской", то там ведется строительство тоннелей, отметил Хуснуллин. "На Кожуховской ветке мы строим двухпутные тоннели двумя щитами 10-метрового диаметра. Уже готов тоннель от переходной камеры за станцией "Косино" до станции "Юго-Восточная", – подчеркнул руководитель столичного стройкомплекса.



Также продолжается возведение участка от "Юго-Восточной" до "Окской", предстоит пройти еще порядка трети отрезка от "Окской" до "Стахановской". Уже этой зимой московские метростроевцы начнут проходку участка от "Стахановской" до "Нижегородской" – конечной станции Кожуховской ветки, рассказал Хуснуллин.

Сейчас на станциях второго участка ведется бетонирование основных конструкций и разработка котлованов, уточнил глава московского стройкомплекса.

Напомним, 31 августа мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро с четырьмя станциями – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Всего на новой ветке расположатся восемь станций.

Линия длиной 19 километров протянется через юго-восточные районы столицы и улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей, а также жителей подмосковных Люберец. Второй участок от "Косино" до "Нижегородской", где Кожуховская линия будет соединяться с Большой кольцевой, планируется запустить в следующем году.