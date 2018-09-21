Фото: stroi.mos.ru

"Лужники" станут центром российского спорта

"Лужники" постепенно превращаются в главный спортивный кластер Москвы и всей России. По сути, спорткомплекс уже стал городом в городе, где бушуют нешуточные страсти на мировых соревнованиях, где тренируются будущие звезды большого спорта и где пока кипит масштабное строительство.

В начале 2019 года будет сдан Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Здесь пока идут черновые работы: строители укрепляют крышу и устанавливают стеклянные панели. Но образ будущего здания уже угадывается – его изогнутая крыша напоминает гимнастическую ленту.

Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин после осмотра строящегося центра сообщил журналистам, что работы идут хорошими темпами и есть все возможности, чтобы к началу 2019 года этот объект был завершен.

Заммэра напомнил, что стройка здесь на короткое время останавливалась: работы были заморожены во время проведения чемпионата мира по футболу. Сейчас строительство полностью возобновлено и уже практически завершено строительство крыши в форме летящей ленты.

"Внутри здания ведутся черновые отделочные работы – рабочие завершают штукатурить стены, укладывать стяжку пола, инженерные коммуникации в центре смонтированы на 60%", – сказал Хуснуллин.

Центр художественной гимнастики проектировала группа архитекторов "Мосинжпроекта", а строится он за счет средств инвестора. Деньги выделил супруг прославленного тренера Ирины Винер-Усмановой – предприниматель Алишер Усманов.

Проектом предусмотрено создание инфраструктуры как для тренировочного процесса, так и для проведения соревнований, в том числе международного уровня. В центре появится арена на четыре тысячи мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами.

Здесь будут три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов.

Неподалеку идет строительство Дворца водных видов спорта, его тоже сдадут в эксплуатацию в 2019 году. "Здесь будут не просто несколько плавательных бассейнов, аквапарк, тренировочные центры, центр бокса, центр досуга", – сообщил Марат Хуснуллин.

Дворец смогут посещать до десяти тысяч человек в день. Функционально комплекс будет разделен на две основные зоны – досуговую и спортивную.

Но и это еще не все. Строительство ледового дворца "Кристалл" будет идти чуть дольше, здесь пока заложен лишь фундамент. Это сооружение будет вмещать две арены, а также бассейн, тренажерные залы и помещения для различных спортивных секций.

Также на территории спорткомплекса появится крупнейший в России теннисный центр. Его общая площадь составит порядка 50 тысяч квадратных метров. Тут будут различные корты – крытые и открытые. "Кроме самого тенниса, здесь появится возможность заниматься бадминтоном, сквошем и другими видами спорта, популярными у нас в стране", – сказал заммэра.

Ну, и наконец, изюминка Лужников – канатная дорога через Москву-реку. Она уже построена. Первых пассажиров канатка примет совсем скоро – в течение месяца. "На сегодня все строительные работы по возведению канатной дороги завершены. Она полностью готова, мы ее уже опробовали, однако сейчас продолжаются работы по оформлению документации для ее запуска", – проинформировал журналистов Хуснуллин.

Канатная дорога состоит из трех станций. Верхняя расположена на улице Косыгина, промежуточная — на Воробьевской набережной и нижняя – на Лужнецкой набережной.

Всего же на территории Лужников сейчас строится и реконструируется полтора десятка различных объектов. Власти Москвы рассчитывают закончить здесь основную стройку к 2021 году.