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На БКЛ запустят еще два тоннелепроходческих щита

До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) планируется запустить два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК). Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



С помощью тоннелепроходческих комплексов, отметил он, будут проложены оба тоннеля от камеры съездов до станции "Авиамоторная". "Таким образом, мы завершим строительство участка до "Нижегородской", соединив эти станции", – сообщил Хуснуллин. Руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что отрезок от камеры съездов до станции "Нижегородская" был проложен на прошлой неделе.

В то же время на северо-восточном участке большого метрокольца ведется подготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки". "Два тоннелепроходческих комплекса транзитом пройдут станции "Ржевскую" и "Шереметьевскую" и выйдут на поверхность перед станцией "Нижняя Масловка", – рассказал Хуснуллин.

По его словам, общая протяженность участка составит порядка 3,5 километра. Планируется, что тоннелепроходческие щиты начнут работу в 2019 году. Стоит отметить, что на северо-восточном участке большого метрокольца уже построены тоннели на отрезке от "Авиамоторной" до "Рубцовской" протяженностью 4,3 километра.

Продолжается проходка от "Рубцовской" до "Стромынки". Там работают два тоннелепроходческих комплекса, которые уже проложили 450 метров правого и 230 метров левого тоннелей. Длина перегона – 1,5 километров, на его возведении трудятся 180 человек.

В целом на данный момент работы ведутся на всех участках Большой кольцевой линии. На прошлой неделе стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская" на восточном участке нового метрокольца.

Кроме того, тоннелепроходческие комплексы начали работать на западном участке большого метрокольца от станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения", а на юго-западном участке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта".

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.

Первый участок БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке длиной более 10 километров расположились пять станций – "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.