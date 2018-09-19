Фото: stroi.mos.ru

В Москве завершается строительство платформы Ленинградская

Работы по возведению нового остановочного пункта Ленинградская на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) подходят к концу. Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



По его словам, уже готовы пассажирские платформы и два конкорса, предназначенные для выхода в сторону станции Московского центрального кольца (МЦК) "Стрешнево" и к метро "Войковская". Также строители завершают отделочные работы, подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что возведение нового остановочного пункта ведется в рамках проекта по интеграции Рижского направления МЖД с МЦК. В перспективе Ленинградская станет остановочным пунктом одного из Московских центральных диаметров (МЦД-2) по маршруту Нахабино – Подольск.

В следующем году, рассказал руководитель стройкомплекса Москвы, на Ленинградской появится северный терминал, который обеспечит интеграцию МЦК и железной дороги. "Таким образом, переход будет занимать у пассажиров всего около двух минут", – подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, реализация проекта снизит нагрузку на станции подземки "Тушинская", "Рижская" и "Дмитровская", создаст комфортный и безопасный транзит пассажиров через пути Рижского направления МЖД. Также появится дополнительная связь между районами Сокол и Войковский.

Напомним, что в столице продолжается активная работа по реализации железнодорожных радиусов с Московским центральным кольцом. Ее планируется завершить в следующем году.

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл платформу Новохохловская на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). С нее можно пересесть на одноименную станцию МЦК, а также выйти к остановкам наземного пассажирского транспорта. Благодаря появлению платформы улучшилась транспортная доступность десяти районов Москвы, где проживают около 600 тысяч человек.

Ближе к Московскому центральному кольцу стало и Савеловское направление МЖД, где открылся новый вестибюль станции Окружная. По словам градоначальника, пересаживаться с нее на метро и МЦК стало гораздо удобнее. "Платформа Окружная уже сегодня работает как серьезный пересадочный узел для жителей районов Северный, Лианозово, Дегунино, Бескудниково и других", – подчеркнул Собянин.