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Москвичи прогуляются по "Тропе здоровья"

В поселении Кленовское Новой Москвы появится спортивно-оздоровительный парк "Тропа здоровья". Как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, его площадь составит 21 гектар.



В парке появятся прогулочные дорожки, скамейки, беседки, площадки для спортивного отдыха и даже лодочная станция. "Подобные зоны отдыха всегда пользуются большой популярностью у горожан", – подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что через пять лет, по предварительным оценкам, население Новой Москвы составит порядка 350 тысяч человек. Хуснуллин подчеркнул, что уже сейчас присоединенные территории привлекают сочетанием развитой инфраструктуры, доступного и комфортного жилья и благоприятной экологической обстановки. Развитие Троицкого и Новомосковского округов он назвал одной из ключевых задач для столицы.

Говоря о местных жителях, Хуснуллин подчеркнул, что более 65% людей, переехавших жить в Новую Москву, – это молодые семейные пары, для которых важно наличие мест, где можно погулять и отдохнуть с детьми. "Уверен, парк "Тропа здоровья" будет востребован как среди жителей Кленовского, так и среди посетителей из других ближайших районов", – резюмировал руководитель столичного стройкомплекса.

Всего до конца 2018 года в Москве будет благоустроено более 80 парков, заявил мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что практически все проекты согласованы с местными жителями. "Власти города собирали пожелания и предложения от москвичей, которые в дальнейшем учли при строительстве", - сказал градоначальник.

Что касается присоединенных территорий, то за последние годы в Новой Москве появилось 13 новых парков. Из них пять – крупные: "Парк 7-летия Победы", "Красная Пахра", "Сосны", "Ручеек" и "Парк Победы".

До 2035 года в Новой Москве планируется открыть 90 парков – прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские, спортивные и другие. Москвичи смогут отдохнуть в небольших парках рядом с домом, а на выходные отправиться в крупные тематические парки.