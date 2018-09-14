Фото:vk.com/tsarsquare

Московский рынок недвижимости ставит новые рекорды

Прошедшее лето поставило новые рекорды на рынке недвижимости по покупательской активности. Людей привлекают низкие ипотечные ставки и предоставляемые застройщиками скидки. О текущей ситуации на рынке рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.  

Август – время покупать 

Лето всегда считалось периодом низкой активности в сфере недвижимости, но в этом году тренды поменялись. "Если в июне и июле прошлого года мы наблюдали "просадку" покупательской активности, то уже в июле 2018 года активность повысилась на 12,7%, превысив даже майские показатели", – рассказал Суниев.  

Активным месяцем, по предварительным оценкам, выдался и август. В целом, отметил заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", за первые два месяца летнего сезона были зафиксированы 11 932 сделки. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 53,5%, уточнил он. 

Главными драйверами покупательской активности Суниев назвал низкие ставки по ипотечному кредитованию, а также предоставляемые застройщиками дисконты. Он уверен, что в нынешних условиях активность покупателей сохранится на высоком уровне, ведь люди по-прежнему хотят купить жилье по выгодной цене. 

Стоит отметить, что всплеск наблюдается не только в спросе, но и в предложении. Это объясняется большим количеством разрешений на строительство, выданных до введения новых правил на рынке недвижимости, связанных с поправками в ФЗ-214, пояснил Суниев. 

Альберт Суниев. Фото: stroi.mos.ru

Он подчеркнул, что пока поправки для застройщиков носят добровольный характер, поэтому каких-либо существенных перемен на рынке в связи с изменениями в законодательстве не наблюдается. Суниев напомнил, что пока идет переходный период, поэтому первые изменения можно будет наблюдать лишь в конце этого года. 

Новые проекты 

По его словам, в последний месяц лета в старых границах столицы стартовали продажи в восьми новых жилых комплексах. Они расположены в Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном округах, Зеленограде и других локациях Москвы. Квартиры продаются в семи проектах, апартаменты – в одном. При этом в нескольких ЖК, реализуемых ОАО "Мосреалстрой" по системе электронных торгов, квартиры покупателям передается с отделкой под ключ, подчеркнул заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект".  

Также были введены в продажу новые корпуса в уже реализуемых проектах. В границах "старой Москвы" это объекты на юге, юго-востоке, севере города - всего семь проектов. Что касается присоединенных территорий, то там в продажу поступил новый объем квартир в трех реализуемых жилых комплексах в Новомосковском административном округе, рассказал Суниев. 

В целом, подчеркнул он, объем нового предложения насчитывает более четырех тысяч лотов, из них 38% находятся в Новой Москве. Большинство объектов – 72% – это уровень комфорт-класса. В бизнес-классе реализуется 16% объема. Меньше всего нового жилья продается в проектах класса эконом – 12%. Что касается элитного жилья, то за последний месяц лета новых комплексов в нем не появилось. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Barbara Boensch

Общий объем предложения в Большой Москве на конец августа составил почти четыре миллиона квадратных метров. "Из которых на Старую Москву приходится 80%, на Новую Москву – 20%", – конкретизировал Суниев.  

В борьбе за покупателя 

По словам первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект", покупатель за последние годы стал очень избирательным, тщательнее подходит к выбору жилья. Это создает условия жесткой конкуренции между застройщиками за каждого клиента, отметил он. 

Кроме доступного ипотечного кредитования девелоперы предлагают покупателям всевозможные акции и скидки, а также программы лояльности. "Особенно актуальны дополнительные концептуальная преимущества – оформление входных групп, наличие собственной инфраструктуры, отделка квартир и широкий выбор гибких и эргономичных планировочных решений", – пояснил Суниев, добавив, что особенно интересны покупателям квартиры формата "евро". 

Еще одна тенденция на рынке – рост объема квартир с отделкой. По его словам, количество нового жилья такого формата выросло в августе на 25%. Все более популярной у застройщиков становится предчистовая отделка – "white box". "Она позволяет покупателю экономить деньги и время на ремонт", - отметил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект". 

Фото:vk.com/tsarsquare

Кроме того, все больше покупателей выбирают проекты на высокой стадии готовности. В настоящее время наиболее востребованными являются новостройки на этапе внутренних работ (41%), далее по популярности следуют объекты с монолитными работами на завершающей стадии (около 23%). Жилье на стадии котлована выбирают лишь 18% покупателей. "Доля сделок в домах на стадии нижних этажей составляет 12%, в готовых домах – 6%", – привел статистику Суниев.  

В лидерах запад и юго-восток 

Наибольшим спросом у покупателей недвижимости на первичном рынке пользуются Западный и Юго-Восточный округа столицы (по 17%), отметил гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов". Далее следуют Северо-Восточный округ – 14%, Северный – 13%, Южный – 10%, Северо-Западный – 9%. Еще ниже активность на юго-западе (7%) и центре (5%). В аутсайдерах находятся восток и Зеленоград – 4% и 3% соответственно. 

Ситуация в целом идентична прошлому году, небольшая корректировка произошла лишь в Юго-Западном, Юго-Восточном и Зеленоградском административном округах. А вот в сравнении с 2016 годом картина уже несколько другая: прибавил юго-запад (+5%) и "сдал" юг (-7%), по остальным же округам корректировка составила порядка 3%, подчеркнул Суниев.  

На присоединенных территориях абсолютное большинство спроса приходится на Новомосковский округ (НАО) – 98%. В сравнении с 2016 годом прирост составил 4%.  

Покупатели прежде всего обращают внимание на транспортную доступность, наличие социальной инфраструктуры, отметил Суниев. По его словам, современные районы с собственной инфраструктурой и благоустроенной территорией появляются в прежде депрессивных промзонах.  

Фото: GLOBAL LOOK press

Один из драйверов развития таких локаций – запуск Московского центрального кольца (МЦК), а также строительство транспортно-пересадочных узлов. "Синтез девелопмента и развитие транспортной системы Москвы вывел на рынок недвижимости новую форму строительства жилья в составе ТПУ, то есть в окружении транспортного хаба с прилегающими объектами социальной инфраструктуры", – заключил Суниев.  

Стоит отметить, что повышенный спрос на столичную недвижимость был зафиксирован и перед началом летнего сезона – в мае этого года. Генеральный директор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" отметил, что Москва остается привлекательным рынком для девелоперов и покупателей. 

Только за второй квартал текущего года в старых границах Москвы началось возведение 42 корпусов, включая 11 новых проектов. Что касается первых шести месяцев 2018 года в целом, то в продажу вышли 102 корпуса, из них 30 – новые проекты. Общий объем экспозиции составил 9 129 лотов. В сравнении с 1 полугодием 2017 года объем нового предложение увеличился на 10,9%. 

Автор: Иван Поляков

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