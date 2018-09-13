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На восточном участке БКЛ начали строить второй тоннель

Стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская" на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). О ходе работ рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, проходка ведется в непростых условиях. "Трасса участка проходит под улично-дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский, а также под путями Курского направления Московской железной дороги", - пояснил Хуснуллин. Тем не менее, подчеркнул глава столичного стройкомплекса, все работы планируется выполнить в срок.

Он напомнил, что строительство соседнего, правого перегонного тоннеля между станциями "Текстильщики" и "Нижегородская" началось в конце августа. Хуснуллин подчеркнул, что оба тоннеля будут готовы почти одновременно.

В свою очередь первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев отметил, что длина строящегося тоннеля составляет 2,5 километра, его проходку планируется завершить в мае 2019 года. Он напомнил, что на восточном участке большого метрокольца появятся четыре станции: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".

Строительство этого участка ведется тоннелепроходческими механизированными комплексами (ТПМК) шестиметрового диаметра, а также с помощью десятиметровой машины. Последняя проложит двухпутные тоннели от "Текстильщиков" до демонтажной камеры у станции "Каширская".

Также строители возведут транспортно-пересадочный узел "Печатники-Текстильщики". По словам Суниева, там появятся пересадки на радиальные линии метро и один из Московских центральных диаметров. "А для разгрузки остановочных пунктов "Текстильщики" и "Царицыно" предусмотрено строительство железнодорожной платформы "Печатники", – подчеркнул он.

Кроме того, проект транспортного хаба предусматривает оптимизацию фронтов посадки и высадки наземного пассажирского городского транспорта. Благодаря строительству пешеходного перехода над железной дорогой будет обеспечена дополнительная связь между районами Печатники и Текстильщики.

В настоящее время работы ведутся на всех участках БКЛ. На прошлой неделе стартовала проходка на западном отрезке большого метрокольца от станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения", а на юго-западном участке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта". Кроме того, на северо-восточном участке БКЛ завершилось возведение тоннеля между "Авиамоторной" и "Нижегородской" длиной около 1,2 километра.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.

Первый участок БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке от "Петровского парка" до "Делового центра" расположились пять станций. Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.