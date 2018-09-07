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На юго-западном участке БКЛ начали строить новый тоннель

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Галина" начал возведение левого перегонного тоннеля от станции "Проспект Вернадского" до "Мичуринского проспекта" на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.



Тоннелепроходческому комплексу предстоит пройти 1461 метр. По словам Газизуллина, тоннель расположится под парком 50-летия Октября и улицей Удальцова. Завершить проходку планируется в феврале следующего года, уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Газизуллин напомнил, что юго-западный участок большого метрокольца состоит из трех станций – "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе". Его строительством занимается китайский подрядчик China Railway Construction Corporation (CRCC).

Тоннелепроходческий комплекс "Галина" стал четвертым из пяти ТПМК китайской компании, который был запущен на этом участке. Его длина – 83 метра, общий вес – порядка 387 тонн.

Сейчас на юго-западе большого метрокольца ведут проходку три комплекса: "Полина" строит правый перегонный тоннель от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта", "Евгения" – правый тоннель от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта", на этом же участке возведением левого перегонного тоннеля занимается "Дарья". "При помощи пятого ТПМК будут построены тупики за станцией "Аминьевское шоссе", – подчеркнул Газизуллин.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших проектов по строительству подземки в мире. Длина нового пересадочного контура составит почти 70 километров, на нем появится 31 станция.

С кольца можно будет совершить 19 пересадок на радиальные линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), железнодорожные направления, а также на будущие Московские центральные диаметры (МЦД).

Первый участок Большой кольцевой линии от "Делового центра" до "Петровского парка" с пятью станциями был открыт в феврале этого года. В ближайшие месяцы будет запущена станция "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Затем для пассажиров станут доступны восточный и северо-восточный участки БКЛ.

Предполагается, что юго-западный участок БКЛ будет открыт в 2020 году. Полностью замкнуть большое метрокольцо планируется через несколько лет. В настоящий момент работы идут на всем протяжении нового контура.

