Фото: stroi.mos.ru

На Окружной заработал новый вестибюль

Новый вестибюль открылся на станции Окружная Савеловского направления. Эта платформа работает сейчас как серьезный пересадочный узел для жителей сразу нескольких районов.

Благодаря новому вестибюлю пересадка с Окружной на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) станет комфортнее, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, сегодня в городе реализуется восемь проектов интеграции радиальных направлений Московской железной дороги с МЦК. Три из них уже завершены, еще пять закончат в 2018-2019 годах.

Новый вестибюль на Окружной обеспечит выход пассажиров к метро, МЦК и остановкам пассажирского транспорта. Снизится нагрузка на Савеловский вокзал, станции метро "Савеловская" и "Тимирязевская", будет обеспечен безопасный переход людей через железнодорожные пути.

Фото: stroi.mos.ru

Этой станцией пользуются преимущественно жители районов Бескудниково, Лианозово и Дегунино. Большой транспортно-пересадочный узел Окружная объединяет одноименные платформы Московского центрального кольца, Савеловского направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.

Там проведена серьезная работа по переносу платформы: вместо старой, расположенной примерно в 260 метрах от МЦК, над путями Московского центрального кольца построили две железнодорожные эстакады с платформой островного типа. В результате длина пересадки сократилась в пять раз – до 50 метров.

Фото: stroi.mos.ru

На новой платформе пассажирам будет удобно: там есть противоскользящее покрытие, а от дождя и снега защитит навес.

Строительство платформы Окружная началось в конце 2016 года, в конце июля 2018-го она приняла первых пассажиров. Сейчас транспортно-пересадочным узлом на ней пользуются около 100 тысяч пассажиров в сутки.

Автор: Александр Комаров

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