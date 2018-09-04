Фото: stroi.mos.ru

В Москве появится новое кольцо

К 2023 году Москва получит новое транспортное кольцо, сформированное из 300 километров автодорог. Это будут три хордовые магистрали и одна рокада.

В городе появятся дополнительные маршруты передвижения без заезда в центр. Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, реализация проекта хордовых магистралей является одним из приоритетных направлений работы по развитию дорожной сети города.

В процессе строительства Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады появится около 300 километров дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов. Сформировать новое транспортное кольцо планируется к 2023 году, сказал Хуснуллин.

Одним из самых развивающихся проектов заммэра назвал Северо-Восточную хорду, а Северо-Западная, по его словам, уже построена. "Ведется проектирование участков от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе, в составе которых будет построено около 33 километров дорог", – пояснил руководитель Стройкомплекса.

Напомним, что 4 сентября мэр города Сергей Собянин открыл движение по новому участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД. Магистраль получилась первоклассной, поделился со строителями и журналистами своими впечатлениями мэр после поездки по дороге.

"Это один из сложнейших участков Северо-Восточной хорды, сама по себе очень трудная в инженерном плане, здесь самая длинная эстакада в городе – два с половиной километра прямого хода", – сказал Собянин.

Теперь в Москве появилась бессветофорная дорога протяженностью 20 километров. По новой трассе можно проехать от Косинской эстакады на МКАД до Открытого шоссе.

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до развязки на пересечении МКАД с магистралью "Вешняки-Люберцы". Строительство магистрали началось в феврале 2016 года, полностью она будет готова к 2021 году.