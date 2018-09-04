Фото: stroi.mos.ru

Большое метрокольцо пройдет под каналом имени Москвы

На Большой кольцевой линии (БКЛ) началось сооружение левого перегонного тоннеля от станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения". Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, проходка тоннеля будет вестись на глубине от 22 до 48 метров. "Он пройдет под каналом им. Москвы, а затем вблизи опор эстакады развязки на пересечении трассы Краснопресненского проспекта с улицей Народного ополчения", – уточнил руководитель столичного стройкомплекса.

Хуснуллин отметил, что новый участок будет строиться в скальных и полускальных породах. Расстояние от свода тоннеля до дна канала составит около 13 метро, добавил он.

Возводить левый тоннель от "Мневников" до "Улицы Народного ополчения" будет тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht S-798, который был назван "Ольга". Он пройдет 1873 метра, сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

Ранее этот комплекс использовался при строительстве тоннеля от станции "Жулебино" до "Лермонтовского проспекта" Таганско-Краснопресненской линии и при проходке от "Улицы Дмитриевского" до "Косино" на Кожуховской (Некрасовской) ветке.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Большая кольцевая линия станет самым грандиозным проектом за всю историю столичного метростроения. Новый пересадочный контур протянется на 69 километров, на нем будет 31 станция. С них можно будет сделать 19 пересадок на радиальные линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), 11 – на линии железной дороги и пять 5 - на будущие первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).

На станциях БКЛ появятся полноценные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), которые обеспечат комфортные пересадки для пассажиров сразу нескольких видов транспорта – метрополитена, наземного общественного и личного, а также железной дороги.

Как отметил ранее Альберт Суниев, пересадка с одного транспорта на другой будет организована по принципу "сухие ноги" – весь процесс будет происходить в помещениях, пассажирам не придется выходить на улицу. "Транспортные хабы БКЛ станут новыми точками притяжения за пределами городского центра, обеспеченных транспортной инфраструктурой в шаговой доступности", – сказал он.

Напомним, первый участок Большой кольцевой линии от "Делового центра" до "Петровского парка" с пятью станциями был открыт в феврале этого года. В ближайшие месяцы будет запущена станция "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Затем для пассажиров станут доступны восточный и северо-восточный участки БКЛ. Полностью замкнуть большое метрокольцо планируется через несколько лет. В настоящий момент работы идут на всем протяжении нового контура.