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Некрасовская линия улучшит транспортную доступность Подмосковья

Некрасовская линия метро выйдет за МКАД на семь километров и улучшит транспортную доступность Подмосковья. Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, розовая ветка сегодня – одна из самых протяженных строящихся линий в столице.

Некрасовская линия (проектное название – Кожуховская) обеспечит качественным транспортным обслуживанием районы Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что участок розовой линии от "Авиамоторной" до "Некрасовки" выйдет за пределы МКАД на семь километров, включив в единую транспортную сеть удаленные районы Москвы, а также улучшит транспортную доступность и близлежащих подмосковных районов.

После ввода в строй всей ветки станет легче на Таганско-Краснопресненской линии – самой загруженной в московской подземке.

Для обслуживания поездов новой линии строится электродепо "Руднево", все работы там планируется завершить до конца 2018 года. Депо сможет принимать на ночной отстой более 30-ти восьмивагонных составов, поезда смогут пройти диагностику и, если потребуется, текущий и капитальный ремонт. В "Руднево" будет создано более тысячи новых рабочих мест, причем, условия труда и отдыха там будут на высоте.

"У людей, которые работают на таком сложном производстве, должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы. Помимо комнат отдыха в депо строятся душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортзалы", – сообщил Хуснуллин.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собяинин провел технический пуск первого участка Некрасовской линии метро между станциями "Косино" и "Некрасовка". По его словам, открытие этой линии сделает город ближе для 800 тысяч человек. Накануне, 30 августа градоначальник открыл семь танций на Калининско-Солнцевской ветке метро и новое депо "Солнцево".