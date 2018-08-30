Сергей Собянин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Собянин открыл электродепо "Солнцево"

Мэр Москвы Сергей Собянин вывел на линию первый поезд из нового электродепо "Солнцево". Сегодня открылось движение на участке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки".

В новом депо установлено современное оборудование, позволяющее оперативно обслуживать составы, курсирующие по Калининско-Солнцевской линии. Мощности "Солнцево" рассчитаны на эксплуатационное обслуживание 47 поездов в сутки.

Важной частью любого проекта столичные власти считают не только "отдых" вагонов, но и людей: у них должна быть возможность восстановить силы. Помимо комнат отдыха, в депо есть душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортивные залы.

Общаясь с коллективом, мэр отметил, что за восемь в Москве построено и реконструировано восемь электродепо, которые обслуживают нужды московского метрополитена. Они дали городу более семи тысяч новых рабочих мест.

При этом, "Солнцево" – второе по счету депо, введенное в этом году. До этого, во время запуска участка Люблинско-Дмитровской линии было открыто электродепо "Лихоборы" на 1700 рабочих мест. До конца года планируется достроить депо "Руднево", которое будет обслуживать новую Кожуховскую линию. Оно даст еще не менее тысячи рабочих мест.

Напомним, что сегодня, 30 августа Сергей Собянин открыл семь новых станций на 14-километровом участке Калининско-Солнцевской линии. С учетом введенных ранее станций Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, они сформировали новый маршрут из 15 станций​, по которому без пересадки можно доехать из "Рассказовки" до "Петровского парка".