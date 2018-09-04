Фото: stroi.mos.ru

Москва повышает скорость

В Москве открылся новый участок Северо-Восточной хорды. Как минимум движение по четырем районам города стало быстрее. На очереди – еще один отрезок магистрали, а на Северо-Западной хорде строительство уже завершено.

Для чего Москве нужны хорды и почему именно они? Все очень просто: в 15-миллином городе каждый день сотни тысяч человек садятся в свои машины и едут на работу. Если бы половина из них работала рядом с домом – может и проблем в мегаполисе не было.

Но это идеальный вариант и, к сожалению, нереалистичный. Поэтому для нормальной жизнедеятельности города; для того, чтобы он не задыхался в пробках; чтобы на дорогу до работы человек не тратил по два-три часа, нужна удобная, а главное, грамотно спроектированная сеть автомобильных дорог.

Фото: stroi.mos.ru

Во многом столичные власти уже помогли автомобилистам. До центра города с окраин уже сейчас можно добраться в час пик за 30-40 минут благодаря реконструированным вылетным магистралям. К примеру, на самом длинном в столице Варшавском шоссе каких-то пять лет назад от МКАД до Садового кольца было 22 светофора. На дорогу из Северного Бутова до Серпуховского вала можно было потратить в лучшем случае два часа.

После строительства нескольких эстакад и развязок, здесь практически не осталось светофоров, а весь маршрут от кольцевой до центра занимает полчаса. Фактически время поездки на метро и автомобиле сравнялось. И такая же ситуация сейчас наблюдается на Ленинградском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов и других магистралях.

Фото: stroi.mos.ru

Сложнее обстояли дела на кольцевых дорогах – МКАД и ТТК. Но и их постепенно разгружают грамотные действия инженеров. Это хорошо, если на работу приходится ездить с окраины в центр, а если из северных районов в восточные, или с юга на запад.

Вот тут-то на помощь москвичам приходят новые хорды. Из школьного курса геометрии мы знаем, что хорда – это отрезок, соединяющий две точки кривой. Но на карте столицы они приобретают более масштабный смысл, становясь магистралями, соединяющими окраинные районы города, при этом не пересекающие его центральную часть.

Сергей Собянин. Фото: stroi.mos.ru

Если заглянуть в историю, то можно узнать, что впервые идея создания хорд в столице была предложена еще в первой половине XX века. А ведь тогда еще даже и МКАД не было. В 1930-е годы, во время принятия первого Генплана развития города и начала его комплексной реконструкции, о строительстве в Москве таких магистралей говорил известный урбанист Анатолий Якшин. Позже, уже в 70-е годы, эту тему поднимали его ученики – эксперты в области транспортного планирования.

Концепция хорд получила отражение в Генплане Москвы 1971 года. Предполагалось добавить два новых кольца к уже существующим городским – МКАДу и Садовому, а также построить четыре скоростные хордовые трассы. Но должного финансирования грандиозный проект не получил, так и оставшись на бумаге.

Фото: stroi.mos.ru

Постепенно участки, которые отводились под магистрали, были застроены жильем, деловыми и торговыми центрами. Но, как и предсказывали эксперты, транспортная ситуация в столице от непрерывного увеличения числа личных автомобилей серьезно обострилась.

Идею уже Четвертого транспортного кольца активно продвигали в начале нулевых. Но огромная стоимость проекта заставила отказаться от дорогой и к тому же малоэффективной затеи. Эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ неоднократно утверждали, что Москва нуждается именно в хордах. По их мнению, такая система организации на 20% эффективнее, чем замкнутое кольцо.

Фото: stroi.mos.ru

Опираясь на мнения многочисленных экспертов, в мэрии Москвы был разработан четкий план дальнейшего развития дорожной инфраструктуры столицы. Он предусматривает качественное улучшение уличной сети, решение проблем бутылочных горлышек и узких мест, но главное – полицентрическое развитие столицы.

Речь идет о перераспределении деловой активности по всему городу, создании точек притяжения для деловой активности не только в центре, но и на периферии. Благодаря этому можно будет разгрузить центр Москвы и решить проблему так называемой маятниковой миграции, когда утром люди с окраинных районов города едут в центральную часть, а вечером дружно возвращаются обратно.

Фото: stroi.mos.ru

Вместо Четвертого транспортного кольца власти приняли принципиальное решение о строительстве хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокады.

Хордовая система столицы, если взглянуть на будущую карту Москвы сверху, будет напоминать кольцо, но с одним существенным преимуществом: система не будет замыкаться на себе, ограничиваясь круговым движением, ее элементы будут иметь выход на МКАД, съезды и выезды между собой в местах пересечения.

Фото: stroi.mos.ru

В итоге получится аналог кольца, но с более высокой функциональностью и эффективностью распределения транспортных потоков. Общая протяженность дорог, формирующих это кольцо, составит 300 километров. На них расположатся 127 эстакад, мостов и тоннелей и более 50 пешеходных переходов.

Уже сейчас часть участков трех хорд и Южной рокады открыты для движения, благодаря чему значительно улучшилась транспортная ситуация в районах, расположенных между МКАД и ТТК.

Фото: stroi.mos.ru

В перспективе хордовые магистрали на четверть сократят перепробег транспорта и общее время перемещения по городу. С полным вводом их в эксплуатацию транспортные потоки перераспределятся, снизится нагрузка на главные вылетные транспортные магистрали.

Хорды и рокада в перспективе соединяться через систему развязок. Северо-Западная и Северо-Восточная хорды пересекутся в районе Фестивальной улицы с выходом на дорогу до Бусиновской развязки и далее на платную трассу "Москва - Санкт-Петербург". Южная рокада будет пересекаться с Северо-Западной хордой в Крылатском.

Фото: stroi.mos.ru

Все мегапроекты, связанные с развитием транспорта в Москве уже по достоинству оценили жители столицы. Они отмечают, что скорость передвижения по городу значительно выросла не только из-за появления новых развязок и дорог.

Выделенные полосы для общественного транспорта, активное строительство метро, появление на карте города МЦК и вклад в организацию движения платных парковок – все это говорит о том, что московские власти взяли высокий темп в деле решения транспортных проблем.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Об этом свидетельствуют и данные аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), по ее данным Москва – единственный в мире мегаполис, в котором темпы развития дорог обгоняют темпы застройки территорий.

Автор: Александр Комаров

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