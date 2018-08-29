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Открылся северный вход станции "Верхние Лихоборы"

На станции "Верхние Лихоборы" открылся долгожданный северный вестибюль.



Станция "Верхние Лихоборы" заработала в марте 2018 года. Метро в пешей доступности появилось у жителей районов Дегунино и Бескудниковский. Южный вход на станцию располагается между Дмитровским шоссе и Верхнелихоборской улицей.

Для жителей Бескудниковского бульвара и домов, расположенных на правой части Дмитровского шоссе теперь добираться до метро стало значительно быстрее. Северный вестибюль станции встроен в сооруженный в 2008 году подземный пешеходный переход возле Храма святителя Иннокентия и имеет выходы к Бескудниковскому бульвару.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии ветки метро началось в 2011 году. Участок "Марьина Роща" – "Петровско-Разумовская" ввели в сентябре 2016 года. 22 марта этого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская".

Немного позже салатовую ветку протянут до поселка Северный, который расположен за МКАД. Известно, что после станции "Верхние Лихоборы" откроются "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех.

А недавно власти столицы одобрили проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Верхние Лихоборы". Его общая площадь составит три с половиной гектара. Объекты ТПУ разместятся на участках между Дмитровским шоссе, Московским центральным кольцом, Октябрьской железной дорогой и Ильменским проездом.

Здесь возведут подземные паркинги, здание конечной станции общественного транспорта, пересадочный терминал и два административно-жилых комплекса.

До 2020 года в столице появится более 250 таких узлов. Среди них будут плоскостные – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные, предполагающие строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.

Транспортно-пересадочные узлы, которые сейчас строятся в Москве практически на всех направлениях увяжут в единую систему общественный транспорт, сделают пересадку с одного его вида на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.