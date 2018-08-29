Фото: stroi.mos.ru

В Новой Москве появился дублер МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открыл участок трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе. Новая магистраль фактически является дублером МКАД. Что из себя представляет трасса и какую пользу она принесет москвичам и жителям столичного региона – об этом в материале Dni.Ru.

Первоклассная дорога

"Несколько дней назад мы закончили реконструкцию Калужского шоссе, а сегодня открываем еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы", – сказал градоначальник. Он подчеркнул, что это очень важная, сделанная на серьезном уровне трасса.

Трасса Солнцево – Бутово – Видное – первоклассная магистраль общегородского значения, ее строительство началось в конце 2015 года. Свое название дорога получила по районам, через которые она проходит.

По плану магистраль начинается от Боровского шоссе недалеко от деревни Рассказовка, затем доходит до Киевского шоссе у деревни Картмазово, после чего следует до Калужского в районе поселка Коммунарка, а затем выходит к району Южное Бутово. Оттуда она следует в город Видное Московской области, пересекая Варшавское шоссе.

Фото: stroi.mos.ru

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное (СБВ) ведется поэтапно. Отрезок от Киевского до Калужского шоссе – первый этап реализации мегапроекта. Фактически это ее центральный участок, который свяжет две важнейшие вылетные магистрали Новой Москвы.

На участке построено 27 километров дорог, из них восемь - длина основного хода трассы. Остальное – это протяженность девяти путепроводов (9,8 километра), тоннелей (900 метров), боковых проездов, а также подъездной дороги к станции "Саларьево" Сокольнической линии Московского метрополитена. Для движения транспорта предусмотрено по четыре полосы в каждую сторону.

Не обошлось и без рекордов. Так, тоннель трассы под Калужским шоссе стал самым широким в Москве – около 100 метров. Позаботились и о пешеходах: для них оборудовано три подземных перехода. А для комфорта местных жителей и защиты прилегающей территории от гула оживленной трассы построены шумозащитные экраны на протяженности 2,7 километра.

Фото: stroi.mos.ru

Стоит отметить, что процесс строительства находился на постоянном контроле специалистов Мосгосстройнадзора. Эксперты ведомства при участии Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) регулярно проверяли качество устройства проезжей части, а также железобетонных конструкций путепроводов и тоннелей.

Комфортное передвижение

Участок магистрали от Киевского до Калужского шоссе станет важнейшей составляющей транспортного каркаса Новой Москвы. Жители присоединенных территорий, "старой" Москвы, а также столичного региона могут проехать по трассе, не останавливаясь на светофорах. Это не только повысит комфортность передвижения, но и сократит время в пути для транспорта. Добираться на работу станет гораздо быстрее.

Фото: stroi.mos.ru

Одно из главных преимуществ нового участка – отсутствие необходимости выезжать на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Раньше для того, чтобы попасть, к примеру, с Киевского на Калужское шоссе, необходимо было тратить время и добираться до кольца, поскольку прямой связи между вылетными магистралями не было. Открытие нового участка значительно разгрузит МКАД, а также Киевское и Калужское шоссе на подъезде к кольцевой.

В перспективе трасса Солнцево – Бутово – Видное соединит между собой четыре вылетных магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Магистраль перераспределит транспортные потоки между радиальными направлениями и МКАД, свяжет территорию Новой Москвы с районами Солнцево и Бутово, а также подмосковным городом Видное. У жителей этих локаций появится гораздо больше вариантов при планировании своего маршрута.

Одновременно с дорожным строительством на территории Троицкого и Новомосковского округов продолжается создание новых рабочих мест. Большое их количество сосредоточено в Коммунарке. Новая трасса улучшит транспортную доступность местного административно-делового центра, а также других перспективных районов Новой Москвы.

Фото: stroi.mos.ru

Еще один существенный плюс – распределение пассажиропотока в метро. По СБВ можно будет с комфортом подъехать не только к Сокольнической, но и Бутовской и Калининско-Солнцевской (КСЛ) линиям подземки. Так, две конечные станции КСЛ – "Рассказовка"  и "Новопеределкино" будут находиться в непосредственной близости от будущего пересечения трассы Солнцево– Бутово – Видное с Боровским шоссе. Кроме того, магистраль позволит организовать удобные подъезды к проектируемой линии метро от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии в Коммунарку.

Уникальный проект

"Изюминкой" участка от Киевского до Калужского шоссе является его совмещение с новым отрезком Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово", на котором расположились четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

Прокладка линии подземки параллельно со строительством трассы – такое в московской практике произошло впервые. Участок метро проходит в створе трассы СБВ по разделительной полосе встречных транспортных потоков. Исполнение линии в основном надземное, лишь на некоторых отрезках поезда будут проходить в тоннелях.

Фото: stroi.mos.ru

Наибольший интерес представляют станции "Филатов луг" и "Прокшино", которые располагаются между проезжими частями СБВ. У "Прокшино" будет два выхода – на обе стороны трассы к будущим жилым кварталам, а у станции "Филатов луг" один – к одноименному поселку.

Платформы обеих станций для удобства пассажиров будут закрытыми, а путевые стены выполнят из стекла. Благодаря этому на станции будет проникать много дневного света. На создание их облика дизайнеров вдохновляли архитектурные проекты вокзалов конца XIX – начала XX века.

Фото: stroi.mos.ru

Ждать открытия новых станций осталось недолго. Основные строительные работы там уже завершены, ведется отделка, монтируется инженерное оборудование. До конца года планируется технический запуск поездов, а первые пассажиры смогут прокатиться от "Саларьево" до "Столбово" уже в начале следующего года.

Дальнейшие планы

На втором этапе трассу Солнцево – Бутово – Видное продлят от Калужского шоссе через административно-деловой центр в Коммунарке до улицы Поляны в Бутово, а затем доведут до Варшавского шоссе. Здесь планируется возвести новые эстакады с устройством разворотных съездов, путепровод через Курское направление Московской железной дороги и тоннель.

Фото: stroi.mos.ru

На пересечении магистрали с улицами Бартеневская и Веневская появится транспортная развязка, а на улицах Поляны и Скобелевская возведут две эстакады. В Бутово СБВ разделится на две части: одна пойдет на север к транспортно-пересадочному узлу "Лесопарковая", а другая – к Курскому железнодорожному направлению.

Рядом с железной дорогой трасса вновь разделится на две части. Один участок проложат в северном направлении вдоль Курского направления МЖД с выходом к транспортной развязке на Варшавском шоссе, а другой – в юго-восточном также с выходом к "Варшавке". На этом столичная часть трассы закончится, а далее за дело возьмутся строители из Подмосковья. Таким образом, будет создан полноценный юго-западный дублер МКАД.

Автор: Иван Поляков

Политика

Решительный Путин восхитил речью о пенсии
Телеобращение Путина о пенсии
Неадекватный от алкоголя и нервов Порошенко рвет важное соглашение с Россией
Онкобольной Маккейн врезал Трампу из могилы

Шоу-бизнес

Зараженный Петренко получил первую группу инвалидности
"А чего добился ты?": Собчак жестко ответила дерзкому Лимонову
"Заливала во все отверстия": откровенное признание Юлии Пересильд
Родила: располневшая Фриске ошарашила заявлением

Проишествия

Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции
Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Новости

Показать еще