Фото: stroi.mos.ru

В Новой Москве появился дублер МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открыл участок трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе. Новая магистраль фактически является дублером МКАД. Что из себя представляет трасса и какую пользу она принесет москвичам и жителям столичного региона – об этом в материале Dni.Ru.



Первоклассная дорога

"Несколько дней назад мы закончили реконструкцию Калужского шоссе, а сегодня открываем еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы", – сказал градоначальник. Он подчеркнул, что это очень важная, сделанная на серьезном уровне трасса.

Трасса Солнцево – Бутово – Видное – первоклассная магистраль общегородского значения, ее строительство началось в конце 2015 года. Свое название дорога получила по районам, через которые она проходит.

По плану магистраль начинается от Боровского шоссе недалеко от деревни Рассказовка, затем доходит до Киевского шоссе у деревни Картмазово, после чего следует до Калужского в районе поселка Коммунарка, а затем выходит к району Южное Бутово. Оттуда она следует в город Видное Московской области, пересекая Варшавское шоссе.

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное (СБВ) ведется поэтапно. Отрезок от Киевского до Калужского шоссе – первый этап реализации мегапроекта. Фактически это ее центральный участок, который свяжет две важнейшие вылетные магистрали Новой Москвы.

На участке построено 27 километров дорог, из них восемь - длина основного хода трассы. Остальное – это протяженность девяти путепроводов (9,8 километра), тоннелей (900 метров), боковых проездов, а также подъездной дороги к станции "Саларьево" Сокольнической линии Московского метрополитена. Для движения транспорта предусмотрено по четыре полосы в каждую сторону.

Не обошлось и без рекордов. Так, тоннель трассы под Калужским шоссе стал самым широким в Москве – около 100 метров. Позаботились и о пешеходах: для них оборудовано три подземных перехода. А для комфорта местных жителей и защиты прилегающей территории от гула оживленной трассы построены шумозащитные экраны на протяженности 2,7 километра.

Стоит отметить, что процесс строительства находился на постоянном контроле специалистов Мосгосстройнадзора. Эксперты ведомства при участии Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) регулярно проверяли качество устройства проезжей части, а также железобетонных конструкций путепроводов и тоннелей.

Комфортное передвижение



Участок магистрали от Киевского до Калужского шоссе станет важнейшей составляющей транспортного каркаса Новой Москвы. Жители присоединенных территорий, "старой" Москвы, а также столичного региона могут проехать по трассе, не останавливаясь на светофорах. Это не только повысит комфортность передвижения, но и сократит время в пути для транспорта. Добираться на работу станет гораздо быстрее.

Одно из главных преимуществ нового участка – отсутствие необходимости выезжать на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Раньше для того, чтобы попасть, к примеру, с Киевского на Калужское шоссе, необходимо было тратить время и добираться до кольца, поскольку прямой связи между вылетными магистралями не было. Открытие нового участка значительно разгрузит МКАД, а также Киевское и Калужское шоссе на подъезде к кольцевой.

В перспективе трасса Солнцево – Бутово – Видное соединит между собой четыре вылетных магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Магистраль перераспределит транспортные потоки между радиальными направлениями и МКАД, свяжет территорию Новой Москвы с районами Солнцево и Бутово, а также подмосковным городом Видное. У жителей этих локаций появится гораздо больше вариантов при планировании своего маршрута.

Одновременно с дорожным строительством на территории Троицкого и Новомосковского округов продолжается создание новых рабочих мест. Большое их количество сосредоточено в Коммунарке. Новая трасса улучшит транспортную доступность местного административно-делового центра, а также других перспективных районов Новой Москвы.

Еще один существенный плюс – распределение пассажиропотока в метро. По СБВ можно будет с комфортом подъехать не только к Сокольнической, но и Бутовской и Калининско-Солнцевской (КСЛ) линиям подземки. Так, две конечные станции КСЛ – "Рассказовка" и "Новопеределкино" будут находиться в непосредственной близости от будущего пересечения трассы Солнцево– Бутово – Видное с Боровским шоссе. Кроме того, магистраль позволит организовать удобные подъезды к проектируемой линии метро от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии в Коммунарку.

Уникальный проект

"Изюминкой" участка от Киевского до Калужского шоссе является его совмещение с новым отрезком Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово", на котором расположились четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

Прокладка линии подземки параллельно со строительством трассы – такое в московской практике произошло впервые. Участок метро проходит в створе трассы СБВ по разделительной полосе встречных транспортных потоков. Исполнение линии в основном надземное, лишь на некоторых отрезках поезда будут проходить в тоннелях.

Наибольший интерес представляют станции "Филатов луг" и "Прокшино", которые располагаются между проезжими частями СБВ. У "Прокшино" будет два выхода – на обе стороны трассы к будущим жилым кварталам, а у станции "Филатов луг" один – к одноименному поселку.

Платформы обеих станций для удобства пассажиров будут закрытыми, а путевые стены выполнят из стекла. Благодаря этому на станции будет проникать много дневного света. На создание их облика дизайнеров вдохновляли архитектурные проекты вокзалов конца XIX – начала XX века.

Ждать открытия новых станций осталось недолго. Основные строительные работы там уже завершены, ведется отделка, монтируется инженерное оборудование. До конца года планируется технический запуск поездов, а первые пассажиры смогут прокатиться от "Саларьево" до "Столбово" уже в начале следующего года.

Дальнейшие планы

На втором этапе трассу Солнцево – Бутово – Видное продлят от Калужского шоссе через административно-деловой центр в Коммунарке до улицы Поляны в Бутово, а затем доведут до Варшавского шоссе. Здесь планируется возвести новые эстакады с устройством разворотных съездов, путепровод через Курское направление Московской железной дороги и тоннель.

На пересечении магистрали с улицами Бартеневская и Веневская появится транспортная развязка, а на улицах Поляны и Скобелевская возведут две эстакады. В Бутово СБВ разделится на две части: одна пойдет на север к транспортно-пересадочному узлу "Лесопарковая", а другая – к Курскому железнодорожному направлению.

Рядом с железной дорогой трасса вновь разделится на две части. Один участок проложат в северном направлении вдоль Курского направления МЖД с выходом к транспортной развязке на Варшавском шоссе, а другой – в юго-восточном также с выходом к "Варшавке". На этом столичная часть трассы закончится, а далее за дело возьмутся строители из Подмосковья. Таким образом, будет создан полноценный юго-западный дублер МКАД.