Фото: stroi.mos.ru

"Остров мечты" становится реальностью

Через год в Москве появится уникальный парк аттракционов "Остров мечты". Некогда заброшенная территория в Нагатинской пойме постепенно меняется и обретает формы красочного города для развлечений.

ГОРОД РАЗВЛЕЧЕНИЙ

"Остров мечты" станет крупнейшим крытым парком аттракционов в Европе и Азии. По сути, в Москве появится настоящий город развлечений, где гости смогут проводить время целый день, общаясь с друзьями, посещая кафе, рестораны, магазины и кинотеатры.

Городу как раз не хватает такой масштабной развлекательной зоны мирового уровня, отметил мэр Сергей Собянин во время посещения грандиозной стройки в субботу, 25 августа.

Фото: stroi.mos.ru

Строящийся парк развлечений можно сравнить с другим, не менее масштабным проектом, успешно реализованном в столице. Парк "Зарядье" чем-то схож с "Островом мечты": он тоже возводился на месте старой советской постройки, отслужившей свой век.

Правда, такие уникальные проекты в Москве еще не реализовывали. Сергей Собянин подчеркнул, что открытие "Острова мечты" повысит привлекательность столичного юга и юго-востока, поднимет статус прилегающих районов на новую вершину.

Фото: stroi.mos.ru

Стоит отметить, что территория Нагатинской поймы уже сейчас обеспечена  транспортной инфраструктурой: рядом открыты станция метро "Технопарк" и станция Московского центрального кольца "ЗИЛ". Также тут появилась новая автомагистраль – проспект Лихачева.

"Остров мечты" соединят с прилегающими районами мостами через Москву-реку. Также в перспективе от МЦК построят Бирюлевскую линию метро, а к открытию парка появится уникальный пешеходный переход с траволатором и лифтами через проспект Андропова. Он станет самым протяженным в Москве. Кроме того, власти проведут комплексное благоустройство прилегающих улиц и построят около 30 километров новых дорог.

Фото: mos.ru


В целом освоение Нагатинской поймы стало одним из самых крупных проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке, который активно поддержали москвичи. Соответствующее решение приняли горожане на публичных слушаниях и на портале "Активный гражданин", 92% респондентов проголосовали за появление парка на юге Москвы.

ЧУДО-ПАРК

Площадь "Острова мечты" составляет около ста гектаров, это примерно 25 футбольных полей. На его территории раскинутся природная зона с озерами, город аттракционов, рестораны и магазины.

В самом центре "Острова мечты" под гигантским стеклянным куполом откроется всесезонный крытый парк развлечений. Там помимо аттракционов будет прогулочная зона, где установят копии мировых памятников архитектуры и достопримечательностей, концертный зал и кинотеатр с 17 залами.

Парк будет поделен на тематические зоны. Например, в зоне "Затерянный мир динозавров" установят самые большие в Москве качели "Храм огня". Они расположатся в центре святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев и будут поднимать посетителей на 20-метровую высоту.

Фото: stroi.mos.ru

Гости окажутся над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня, которые создадут при помощи спецэффектов. Этот аттракцион станет одним из главных. Всего в мире только несколько десятков подобных качелей. Прокатиться посетители смогут как в спокойном темпе, так и в экстремальном, при котором будут резкие перепады высоты и круговое вращение.

Также здесь появятся подвижные макеты динозавров и фантастических существ, а еще можно будет познакомиться с новыми образами известных героев сказок. Их создавали лучшие российские художники специально для парка "Остров мечты".

Фото: stroi.mos.ru

Познакомиться с Дракулой, Франкенштейном, Мумией и Человеком-невидимкой можно будет в зоне "Отель Трансильвания", воссозданной по одноименному мультфильму. Гостей ждут мультимедийные и интерактивные аттракционы, увлекательные экскурсии по номерам.

А тем, кто захочет пощекотать себе нервы, можно будет отправиться в зону "Дом ужасов". Это старое и жуткое здание с темными комнатами и заколоченными окнами. Внутри можно наткнуться на летучих мышей, паутину и даже на призраков.

Фото: stroi.mos.ru

В "Замке Снежной королевы" построят ледяной дом высотой 25 метров. Внутри в тронном зале можно будет встретить его хозяйку. Здесь откроют ресторан, где гости смогут отведать изысканные блюда. Перед входом будет работать традиционная ярмарка и детская карусель.

Гости парка смогут побывать в "Доме папы Карло". Эта тематическая зона посвящена миру, в котором жил Буратино. Здесь можно осмотреть мастерскую папы Карло, заглянуть в кукольный театр, где вот-вот начнется представление, и побывать в магазине игрушек.

Фото: stroi.mos.ru

Заинтересует гостей парка и зона, посвященная автомобильному спорту. Здесь построят первую в России гоночную трассу с виртуальной реальностью. Машины будут гонят на высоте более десяти метров.

Перед входом в зону с аттракционами сделают городской променад. Здесь посетители смогут прогуляться по разным городам мира и увидеть их достопримечательности – здания Гауди, которые словно перенесли из Барселоны, зайти в небольшой римский Колизей, пройтись по улицам Лондона и Беверли-Хиллз. Перемещаться между городами внутри парка можно будет на небольшом поезде.

Фото: stroi.mos.ru

Вокруг детского центра разобьют прогулочный ландшафтный парк. Там предусмотрены прогулочные аллеи, сады, фонтаны, детские площадки, один из самых больших веревочных парков, открытый кинотеатр на 800 мест и амфитеатр на 1400 мест.

В природной части парка сформируют новый рельеф – равнинный на юге и холмистый на севере. В тех местах, где работы уже завершены, идет засев газона. Специалисты высаживают сорта мятлика, овсяницы, полевицы и райграса. Для этого привезли специальный плодородный грунт.

Фото: stroi.mos.ru

До открытия первой очереди парка остался ровно год. Работы планируется завершить к концу лета 2019 года. Потом строители благоустроят набережную протяженностью два километра. Там можно будет прогуляться или прокатиться на велосипеде.

Рядом появятся концертный зал, гостиница на 410 номеров и детская яхтенная школа. Ежегодно парк смогут посещать более десяти миллионов человек. Московские власти отмечают, что строительство "Острова мечты" идет на средства частных инвесторов.

Автор: Александр Комаров

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