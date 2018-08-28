Фото: stroi.mos.ru

"Остров мечты" становится реальностью

Через год в Москве появится уникальный парк аттракционов "Остров мечты". Некогда заброшенная территория в Нагатинской пойме постепенно меняется и обретает формы красочного города для развлечений.

ГОРОД РАЗВЛЕЧЕНИЙ

"Остров мечты" станет крупнейшим крытым парком аттракционов в Европе и Азии. По сути, в Москве появится настоящий город развлечений, где гости смогут проводить время целый день, общаясь с друзьями, посещая кафе, рестораны, магазины и кинотеатры.

Городу как раз не хватает такой масштабной развлекательной зоны мирового уровня, отметил мэр Сергей Собянин во время посещения грандиозной стройки в субботу, 25 августа.

Строящийся парк развлечений можно сравнить с другим, не менее масштабным проектом, успешно реализованном в столице. Парк "Зарядье" чем-то схож с "Островом мечты": он тоже возводился на месте старой советской постройки, отслужившей свой век.

Правда, такие уникальные проекты в Москве еще не реализовывали. Сергей Собянин подчеркнул, что открытие "Острова мечты" повысит привлекательность столичного юга и юго-востока, поднимет статус прилегающих районов на новую вершину.

Стоит отметить, что территория Нагатинской поймы уже сейчас обеспечена транспортной инфраструктурой: рядом открыты станция метро "Технопарк" и станция Московского центрального кольца "ЗИЛ". Также тут появилась новая автомагистраль – проспект Лихачева.

"Остров мечты" соединят с прилегающими районами мостами через Москву-реку. Также в перспективе от МЦК построят Бирюлевскую линию метро, а к открытию парка появится уникальный пешеходный переход с траволатором и лифтами через проспект Андропова. Он станет самым протяженным в Москве. Кроме того, власти проведут комплексное благоустройство прилегающих улиц и построят около 30 километров новых дорог.





В целом освоение Нагатинской поймы стало одним из самых крупных проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке, который активно поддержали москвичи. Соответствующее решение приняли горожане на публичных слушаниях и на портале "Активный гражданин", 92% респондентов проголосовали за появление парка на юге Москвы.

ЧУДО-ПАРК

Площадь "Острова мечты" составляет около ста гектаров, это примерно 25 футбольных полей. На его территории раскинутся природная зона с озерами, город аттракционов, рестораны и магазины.

В самом центре "Острова мечты" под гигантским стеклянным куполом откроется всесезонный крытый парк развлечений. Там помимо аттракционов будет прогулочная зона, где установят копии мировых памятников архитектуры и достопримечательностей, концертный зал и кинотеатр с 17 залами.

Парк будет поделен на тематические зоны. Например, в зоне "Затерянный мир динозавров" установят самые большие в Москве качели "Храм огня". Они расположатся в центре святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев и будут поднимать посетителей на 20-метровую высоту.

Гости окажутся над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня, которые создадут при помощи спецэффектов. Этот аттракцион станет одним из главных. Всего в мире только несколько десятков подобных качелей. Прокатиться посетители смогут как в спокойном темпе, так и в экстремальном, при котором будут резкие перепады высоты и круговое вращение.

Также здесь появятся подвижные макеты динозавров и фантастических существ, а еще можно будет познакомиться с новыми образами известных героев сказок. Их создавали лучшие российские художники специально для парка "Остров мечты".

Познакомиться с Дракулой, Франкенштейном, Мумией и Человеком-невидимкой можно будет в зоне "Отель Трансильвания", воссозданной по одноименному мультфильму. Гостей ждут мультимедийные и интерактивные аттракционы, увлекательные экскурсии по номерам.

А тем, кто захочет пощекотать себе нервы, можно будет отправиться в зону "Дом ужасов". Это старое и жуткое здание с темными комнатами и заколоченными окнами. Внутри можно наткнуться на летучих мышей, паутину и даже на призраков.

В "Замке Снежной королевы" построят ледяной дом высотой 25 метров. Внутри в тронном зале можно будет встретить его хозяйку. Здесь откроют ресторан, где гости смогут отведать изысканные блюда. Перед входом будет работать традиционная ярмарка и детская карусель.

Гости парка смогут побывать в "Доме папы Карло". Эта тематическая зона посвящена миру, в котором жил Буратино. Здесь можно осмотреть мастерскую папы Карло, заглянуть в кукольный театр, где вот-вот начнется представление, и побывать в магазине игрушек.

Заинтересует гостей парка и зона, посвященная автомобильному спорту. Здесь построят первую в России гоночную трассу с виртуальной реальностью. Машины будут гонят на высоте более десяти метров.

Перед входом в зону с аттракционами сделают городской променад. Здесь посетители смогут прогуляться по разным городам мира и увидеть их достопримечательности – здания Гауди, которые словно перенесли из Барселоны, зайти в небольшой римский Колизей, пройтись по улицам Лондона и Беверли-Хиллз. Перемещаться между городами внутри парка можно будет на небольшом поезде.

Вокруг детского центра разобьют прогулочный ландшафтный парк. Там предусмотрены прогулочные аллеи, сады, фонтаны, детские площадки, один из самых больших веревочных парков, открытый кинотеатр на 800 мест и амфитеатр на 1400 мест.

В природной части парка сформируют новый рельеф – равнинный на юге и холмистый на севере. В тех местах, где работы уже завершены, идет засев газона. Специалисты высаживают сорта мятлика, овсяницы, полевицы и райграса. Для этого привезли специальный плодородный грунт.

До открытия первой очереди парка остался ровно год. Работы планируется завершить к концу лета 2019 года. Потом строители благоустроят набережную протяженностью два километра. Там можно будет прогуляться или прокатиться на велосипеде.

Рядом появятся концертный зал, гостиница на 410 номеров и детская яхтенная школа. Ежегодно парк смогут посещать более десяти миллионов человек. Московские власти отмечают, что строительство "Острова мечты" идет на средства частных инвесторов.