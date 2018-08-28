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Москва становится центром мировой медицины

Медицинская сфера в Москве активно развивается. Открываются новые учреждения, год от года повышается качество оказания медицинской помощи, а благодаря электронным сервисам записаться к врачу можно максимально быстро и удобно. Другое важное направление развития медицинской отрасли в столице – создание биомедицинских кластеров. Один из них недавно появился в Сколково. Москвичи и гости столицы смогут получить в нем услуги высочайшего качества от лучших мировых клиник.

Медицинский кластер в Сколково – это долгоиграющий проект. В течение 10-15 лет на его огромной территории – 450 тысяч квадратных метров - планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении самых разных заболеваний: кардиология, ортопедия, онкология, травматология, неврология и многих других.

Жителям столицы больше не придется выезжать за границу для получения тех или иных медицинских услуг. Более того, технологии, которые будут использоваться в Сколково, станут внедряться в повседневную практику столичного здравоохранения.

Первым резидентом медкластера в Сколково стала "Хадасса" (Hadassah) – одна из лучших и старейших клиник Израиля. Ее филиал начнет работать в центре уже в ближайшее время. Здесь пациенты смогут пройти полную диагностику организма, что позволит выявить заболевания на ранней стадии. При необходимости можно получить удаленную консультацию специалиста.

В четырехэтажном корпусе клиники разместились отделения эндоскопии, кардиологии, лучевой диагностики и УЗИ. Оборудованы кабинеты для профильных специалистов – хирурга/ортопеда, невролога/психолога, гинеколога, онколога, ЛОР-врача, офтальмолога, дерматолога, уролога, инфекциониста-эпидемилолога, эндокринолога. Персонал диагностического центра будет на 25% состоять из иностранных специалистов высочайшего класса.

Помимо лечебной практики, в "Хадассе" организуют программы подготовки медицинского персонала, в том числе врачей из московских поликлиник и больниц. Кроме того, в клинике создан тренировочный симуляционный центр, где на специализированном оборудовании будут оттачиваться сложные профессиональные навыки.

"Мы надеемся, что этот диагностический центр позволит здоровым людям узнать о потенциальных проблемах со здоровьем раньше и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других", – отметил генеральный директор "Хадасса" Зеев Ротштейн.

Израильская клиника – лишь первая ласточка. В настоящее время продолжаются переговоры с десятком ведущих мировых медицинских центров по поводу открытия филиалов в Сколково.

В июне этого года было подписано соглашение о строительстве в кластере филиала корейского госпиталя "Бундан" (Bundang) Сеульского национального университета. Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, в настоящий момент ведется проектирование здания, строительные планируется завершить в течение ближайших двух лет, а еще через год "Госпиталь будущего" сможет принять первых пациентов.

Площадь филиала корейского госпиталя впечатляет - более 48 тысяч квадратных метров. Клиника будет рассчитана на 260 коек, в ней появятся восемь операционных. Специалисты филиала смогут принять около 26 тысяч пациентов в год.

Филиал корейской клиники не случайно называют "Госпиталь будущего". Это полностью безбумажный, цифровой медицинский центр, взявший на вооружение передовые методики и технологии. На его базе появится биобанк тканей и геномный центр для исследования генетических предрасположенностей. Ведущие специалисты сосредоточатся на клинической работе в нейрохирургии, онкологии, кардиологии и других областях медицины.

"Пациенты смогут получать качественную медицинскую помощь с применением всех доступных инноваций, а российские врачи будут знакомиться с передовыми корейскими медицинскими практиками и повышать квалификацию", – отметил Хуснуллин.



В перспективе медицинский кластер в "Сколково" сможет оказывать высокотехнологичную помощь более 300 тысячам пациентов в год. К 2021 году в инновационном центре появится многопрофильный госпиталь с акцентом на лечение онкологических заболеваний, а также апарт-отель. Кроме того, активно ведутся работы по проектированию терапевтического корпуса.

Реализацию проекта современного медицинского кластера в "Сколково" высоко оценивают экспертное и профессиональное сообщества. В комментарии для Dni.Ru директор Института здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович отметила, что главная идея центра – перенесение лучших зарубежных практик на российскую почву.

Специалист выделила несколько направлений развития медцентра. Прежде всего, это использование прорывных нозологических технологий, в том числе для лечения онкобольных. Еще одно направление развития центра, отметила Попович, – привлечение в кластер иностранных туристов.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, директор НПЦ Медрадиологии Сергей Морозов выразил уверенность, что кластер станет драйвером и стимулом развития медицины в нашей стране. "В России появится больше высококлассных специалистов", – отметил он.

Помимо помещений медицинского назначения, первая очередь кластера включает в себя административный блок, конференц-зал, кафе на 100 мест, которое расположится в многосветном атриуме "Зимний сад" с общественной зоной. Кроме того, пациенты смогут воспользоваться прачечной.

Помимо медицинской деятельности, кластер в "Сколково" будет реализовывать образовательную и исследовательскую функции. Так, в конце апреля в нем состоялась научно-практическая конференция "Лучшие мировые практики управления качеством медицинской помощи", которая была ориентирована на внедрение в российскую практику эффективных решений по оказанию медуслуг.

Один из важнейших вопросов реализации проекта медицинского кластера – его транспортная доступность. С этим никаких проблем нет. Комплекс расположен очень удобно: неподалеку расположен МКАД, добраться от центра столицы можно за 20 минут. В будущем в Сколково придет Рублево-Архангельская линия метро, которая пройдет от Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки.

Напомним, за 2011-2017 годы в Москве было построено 66 объектов здравоохранения. Только в прошлом году для горожан открылись восемь объектов, пять из которых были построены за счет бюджета столицы, а три – на основе внебюджетных источников финансирования. До 2020 года в Москве появится еще 62 медицинских учреждения. В их числе – больничный комплекс с родильным отделением на тысячу мест на территории поселка Коммунарка в Новой Москве, а также поликлиники, подстанции скорой помощи.