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Желтая ветка метро приросла семью новыми станциями

Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии (КСЛ) интегрированы в общую систему Московского метрополитена. Техническое подключение прошло в установленные сроки и без каких-либо проблем, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



"К настоящему времени полностью завершены работы по техническому подключению всех инженерных и информационных систем нового участка Калининско-Солнцевской линии метро", – отметил он. Хуснуллин подчеркнул, что движение поездов от станции "Шелепиха" до "Раменок", которое прерывалось на период подключения, в настоящий момент полностью восстановлено.

По словам руководителя стройкомплекса Москвы, особое внимание по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется вопросам безопасности. "Мы проверили все системы нового участка, они работают без сбоев", – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что все семь станций готовы к вводу, идет процесс оформления документов. В скором времени будет запущено пассажирское движение.



На новом участке КСЛ длиной 14 километров расположены семь станций – "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Последняя располагается уже на территории Новой Москвы. Таким образом, Калининско-Солнцевская линия – вторая в столичной подземке, которая пришла на присоединенные территории.

В конце июня состоялся технический пуск отрезка желтой ветки, по ней поехали пробные поезда. Как отметил Сергей Собянин, открытие участка КСЛ улучшит транспортную ситуацию для 600 тысяч москвичей – жителей районов Солнцево, Новопеределкино, Очаково-Матвеевское и других. Примечательно также, что одновременный ввод сразу семи станций подземки произойдет впервые с 1930-х годов прошлого века.

На этом развитие Калининско-Солнцевской линии не закончится. В будущем ветка дойдет до аэропорта "Внуково". Проект планировки территории для продления желтой линии столичной подземки до воздушной гавани Москвы планируется утвердить в следующем году.