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Как Москва становится здоровым городом

Московские власти стремятся приобщить горожан в здоровому образу жизни и это им удается. В городе появилась инфраструктура, способствующая повседневным занятиям спортом, растет число медицинских учреждений, москвичи стали серьезнее относится к своему здоровью, а термин ЗОЖ становится все более популярным.

Москвичи стали внимательнее следить за своим здоровьем, в городе сейчас все есть для этого. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 67% горожан придерживаются основных принципов здорового образа жизни. Но регулярно следят за питанием, занимаются физической активностью, высыпаются и не имеют вредных привычек пока что 36% жителей столицы.

Эти данные озвучил на панельной дискуссии "Инфраструктура здорового города", организованной Московским центром урбанистики "Город", представитель ВЦИОМ Кирилл Родин. По его словам, больше остальных внимания своему образу жизни уделяют люди старше 60 лет и женщины – по 73%.

65% горожан считают Москву лучшим городом в России для поддержания здоровья. Однако 29% участников исследования следить за состоянием организма мешают высокий темп жизни и работы, а еще четверть опрошенных испытывают сложности с ведением здорового образа жизни из-за отсутствия качественных, здоровых продуктов по приемлемым ценам. Треть респондентов хотели бы сделать более доступной и качественной стоматологию.

В Москве отмечается существенное снижение загрязнения воздуха за последние восемь лет, сообщила участникам дискуссии замруководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова. По ее словам, город обладает потенциалом для улучшения состояния атмосферного воздуха еще на 25%.

С 2010 года в Москве реконструируются промышленные предприятия, очистные сооружения, столица постепенно отказывается от неэкологичного транспорта. В результате этого оксида углерода в столичном воздухе стало меньше в два с половиной раза, оксида азота – почти в два раза, а мелких взвешенных частиц уменьшилось почти наполовину.

В свою очередь, вице-президент фонда "Сколково" Кирилл Каем назвал три фактора, которые в будущем будут влиять на здоровый образ жизни. Это новые технологии и лекарственные средства, доступная медицинская инфраструктура и психология самого человека. Ведь известно, что около 76% россиян обращаются к врачу на поздних стадиях болезни. Сделай они это раньше, негативных факторов заболевания можно было бы избежать.

Одним из эффективных инструментов здорового образа жизни является создание биомедицинских кластеров, которые могут стать не только основой для развития медицины высокого качества, но и драйвером развития территорий. Один из таких недавно появился и уже успешно работает в Сколково. Это – Международный медицинский кластер, который в перспективе превратит Москву в центр мирового медицинского туризма.

Москвичи и гости столицы смогут получить медицинскую помощь от лучших мировых клиник и ведущих специалистов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в рамках медкластера создан также современный симуляционный центр. Там будут все условия для обучения и переподготовки кадров, при этом столичные врачи смогут перенимать опыт у своих зарубежных коллег.

А по словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, медицинский кластер сможет принять до 300 тысяч пациентов в год. На территории Сколково появятся представительства не менее десяти зарубежных медицинских учреждений.

Подобного рода кластеры оказывают значительное влияние на территории, где они расположены, отметил во время дискуссии генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай. В первую очередь, речь идет об экономике региона и здоровье населения.

"Медицинский кластер в Сколково это – точка роста, которая будет развивать медицину Москвы за счет внедрения инновационных технологий, созданием новых методов лечения, развития науки", – сказал Югай.

Стоит отметить, что с открытием диагностического центра строительство кластера не заканчивается. К 2021 году в Сколково появится многопрофильный госпиталь с акцентом на лечение онкологических заболеваний.

А всего в ближайшие 10-15 лет на территории инновационного центра будет размещено около 15 клиник. Там москвичи смогут получить лечение от наиболее тяжелых и распространенных заболеваний – кардиологических, ортопедических, травматологических, а также онкологии и неврологии.

В целом медицина в столице развивается стремительными темпами. За 2011-2017 годы в Москве было построено 66 объектов здравоохранения. Только в прошлом году для горожан открылись восемь объектов, пять из которых были построены за счет бюджета столицы, а три – на основе внебюджетных источников финансирования.

До 2020 года в Москве появится еще 62 объекта. В их числе - больничный комплекс с родильным отделением в Коммунарке на тысячу мест, перинатально-кардиологический центр государственной городской клинической больницы №67, поликлиники в разных районах столицы, а также подстанции скорой помощи.