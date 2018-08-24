Фото: stroi.mos.ru

Собянин: реконструкция Калужского шоссе завершена

В Новой Москве завершилась реконструкция Калужского шоссе. В пятницу, 24 августа, открылось движение по участку от поселка Ватутинки до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Обновленную трассу осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.



Калужское шоссе – главная магистраль на присоединенных территориях. "Сегодня мы открываем последний участок реконструированного Калужского шоссе – от Ватутинок до ЦКАД. Основные работы по реконструкции этой взлетной магистрали, начавшиеся в 2014 году, завершены", – сказал градоначальник.

Он отметил, что позади остался важный этап формирования транспортного каркаса Новой Москвы. По словам мэра, теперь жители Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) смогут добираться до работы гораздо быстрее. "В наших планах на ближайшие годы – строительство в Новой Москве еще сотен километров новых дорог", – подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить, что движение было открыто не только по всему ходу реконструированного участка от поселка Ватутинки до Центральной кольцевой автодороги, но и по мосту через реку Пахра, по двум путепроводам, расположенным рядом с Ватутинками и садовым товариществом "Ветеран-2", а также по 11 пешеходным переходам.

Всего в рамках реконструкции Калужского шоссе строители возвели 52 километра дорог. Из них 29 – прямого хода. Кроме того, на главной магистрали Новой Москвы появилось 18 мостов, эстакад, путепроводов и тоннелей. Построены обходы населенных пунктов, что позволило улучшить экологическую обстановку в районе трассы.

Позаботились и о пешеходах: для них появилось 18 надземных и подземных переходов. Кроме того, вдоль хода трассы поставлены шумозащитные экраны, которые защищают местных жителей от звукового воздействия оживленной магистрали.

После реконструкции Калужское шоссе полностью соответствует параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса. При этом еще несколько лет назад, когда реконструкция только начиналась, она представляла собой узкую дорогу с двумя полосами движения в каждом направлении и абсолютно не соответствовала своему статусу главной трассы Новой Москвы.

В результате модернизации "Калужки" количество полос было увеличено до четырех-пяти с каждой стороны. Реконструкция шоссе позволила избавить его от пробок, дала возможность местным жителям быстро и комфортно добираться в "старую Москву".

Первые работы по модернизации магистрали начались в ноябре 2014 года. Перед строителями стояла задача реконструировать первый участок трассы от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до деревни Сосенки включительно длиной 8,2 километра.

В рамках первого этапа было построено 26 километров новых дорог, четыре эстакады, три тоннеля, столько же мостов через реку Сосенка, а также семь пешеходных переходов. Обновленная транспортная инфраструктура на этом участке позволила обеспечить обход деревни Сосенки, дала возможность комфортного съезда на Калужское шоссе в районе МКАД и торгового центра "Икея".

В декабре прошлого года завершился второй этап реконструкции. На участке длиной 14 километров появились новые эстакады, мосты и шумозащитные экраны. Первая эстакада расположилась на пересечении с подъездом к дому отдыха "Архангельское", ее длина превышает 32 метра. Вторая является разворотной, она располагается у моста через реку Десна. Длина эстакады – 76,02 метра. Третью эстакаду строители возвели в непосредственной близости от активно развивающегося района Новые Ватутинки. Среди остальных двух она самая протяженная – более 307 метров.

Кроме того, в июле этого года завершилось строительство разворотного тоннеля длиной 660 метров и нового надземного пешеходного перехода у поселка Газопровод. Транспорт может выполнить разворот по новому тоннелю в сторону Москвы, а благодаря появившемуся здесь переходу пешеходы смогут комфортно и безопасно пересекать шоссе.

Всего с 2011 года в Москве построено и реконструирована более 800 километров дорог и 227 транспортных сооружений, а также 215 пешеходных переходов. В 2019-2023 годах в городе появится еще около 485 километров дорожного полотна и 100 объектов транспортной инфраструктуры.

