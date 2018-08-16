Фото: stroi.mos.ru

Транспортный каркас Новой Москвы построят к 2023 году

Основная часть работ по созданию транспортного каркаса Новой Москвы будет завершена к 2023 году. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появятся новые дороги, станции и линии метро.



Он отметил, что планируется завершить продление Сокольнической линии метрополитена от "Саларьево" до поселка Коммунарка. Вглубь Новой Москвы пойдет и Калининско-Солнцевская линия. Очередной ее участок протянется от "Рассказовки" до "Внуково". Таким образом, метро впервые в истории города придет в международный аэропорт.

На базе новых станций разместятся транспортно-пересадочные узлы с перехватывающими парковками. Не останется без внимания властей и железнодорожное сообщение, подчеркнул Хуснуллин. Через несколько лет на двух реконструируемых направлениях – Курском и Киевском – появятся новые станции.

Продолжится и активное развитие дорожной сети на присоединенных территориях. "Планируется завершить реконструкцию Калужского, Киевского и Боровского шоссе, а также строительство новых поперечных дорог-связок", – рассказал Хуснуллин.

Глава стройкомплекса Москвы отметил, что к 2023 году будет запущена Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД). Она разгрузит МКАД и ряд вылетных магистралей столицы. Хуснуллин напомнил, что с начала этого года в ТиНАО уже введены в эксплуатацию участок от Сосенок до Ямонтово трассы М-3 "Украина". Длина отрезка составляет 8,4 километра. Также построены тоннель на Калужском шоссе и эстакада на Варшавском. Всего в 2018 году в Новой Москве появилось почти 20 километров новых дорог.

Напомним, на конец августа – начало сентября этого года намечено открытие участка Калининско-Солнцевской линии с семью станциями - "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Прирастет и старейшая ветка московской подземки - Сокольническая. На участке от "Саларьево" до "Столбово" появятся четыре станции – "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". От последней через несколько лет линию протянут до "Новомосковской".

Помимо реконструированного Калужского шоссе, в скором времени откроется участок трассы Солнцево – Бутово – Видное. Дорога будет фактически дублировать МКАД, а также соединять Киевское и Калужское шоссе.