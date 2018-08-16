Фото: stroi.mos.ru

Сколько детских садов и школ построено в Москве

Образовательная инфраструктура в Москве активно развивается. Каждый год в городе открываются новые детские сады и школы, построенные по всем современным стандартам. Одно из таких образовательных учреждений – школа №1542 – появилась в районе Солнцево на западе столицы. В четверг, 16 августа, ее открыл мэр Москвы Сергей Собянин.



Качественная и современная

Новая школа рассчитана на 500 мест, в ней разместятся 22 класса. Для качественного обучения там оборудованы кабинеты информатики, труда, моделирования и технической игрушки. В образовательном учреждении созданы все условия и для занятий спортом.

Для первоклассников обустроены игровая и детская спальня, ученики 2-4 классов получат два помещения для групп продленного дня. Что касается ребят старшего возраста, то для них предусмотрены кабинеты по естественным наукам, компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты информатики, вычислительной техники, рисования и черчения.

Кроме того, в новой школе откроется библиотека с читальным залом на 30 мест и медиатекой, будут работать актовый зал, кабинеты врача, психолога, стоматолога и логопеда, прививочная и процедурная. Здание школы оснащено современными системами охраны и видеонаблюдения, которые вместе с обширным спектром инженерно-технических возможностей создают качественную и безопасную среду обучения детей.

Сергей Собянин отметил, что 1 сентября в столичные школы придут почти 1,5 миллиона ребят. "Мы, конечно, готовимся к этому важному событию. Идет капитальный и текущий ремонт зданий детских садов, школ, оборудование спортивных площадок", – сказал градоначальник.

Мэр напомнил, что в этом году зачисление в детские сады ведется с двух с половиной лет кроме тех районов, где строятся дополнительные дошкольные образовательные учреждения.

Сотни школ и детских садов

Новые школы и детские сады появляются в столице почти каждый месяц. Так, 1 сентября, в день начала нового учебного года, в столице распахнут свои двери девять новых образовательных учреждений. Это четыре детских сада на 900 мест, четыре школы на более чем три тысячи учащихся и блок начальных классов на 250 ребят.

Все новые детские сады и школы оснащены современным оборудованием для обучения и комплексного физического и эстетического развития детей. Их помещения приспособлены для удобства маломобильных людей. Два детских сада располагаются в районе Некрасовка на юго-востоке столицы, два других – в районах Пресненский и Северный. Что касается школ, то они расположены в районах Некрасовка, Солнцево, Строгино и Северный.

В целом в 2018 году в столице за счет бюджета построят 15 образовательных учреждений. Это девять детских садов, четыре школы и два блока начальных классов. Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев ранее отмечал, что с начала года в эксплуатацию введено два детских сада на 650 мест, продолжается возведение еще семи дошкольных образовательных учреждений на 1325 малышей, четыре школы на более чем три тысячи учащихся.

Только в прошлом году за счет городского бюджета в столице появилось 10 образовательных учреждений: три дошкольных на 725 мест, четыре школы, в которых учатся более четырех тысяч ребят, а также три блока начальных классов для 1100 малышей. Всего же, по словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, за 2011-2018 годы в городе появились почти 300 новых школ и детских садов.

"Сейчас в Москве нет очередей в школы и детские сады. В дальнейшем мы будем развивать социальное строительство с учетом демографической ситуации", – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

На достигнутых результатах столица останавливаться не собирается, город не намерен сбавлять темпы ввода в эксплуатацию новых детских садов и школ. В ближайшие три года в Москве планируется построить 129 объектов образования, которые смогут принять 14 тысяч детей.

Некоторые новые проекты уникальны для Москвы. Так, новый детский сад на Варшавском шоссе имеет необычный дизайн – круглая форма здания, фигурные окна, напоминающие животных и птиц. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на девять групп по 20 детей в каждой. На трех этажах здания размещаются по несколько групп в зависимости от возраста. Самые маленькие располагаются на первом этаже, средние – на втором, а ребята старших возрастов – на третьем.

У каждой группы своя спальня, игровая, раздевалка и туалет. Все комнаты оснащены телевизорами и учебными досками. По расписанию у детей пять занятий каждый день. К традиционным рисованию, музыке и физкультуре добавлены английский язык, информатика, хореография и даже шахматы.

Обустроено не только внутреннее пространство дошкольного учреждения, но и прилегающая территория. По периметру здания оборудовано девять детских площадок, изготовленных из экологически чистых материалов. На них установлено игровое оборудование, теневые навесы.

Здания-трансформеры

Новый тренд в строительстве образовательных учреждений в столице – учебные здания-трансформеры. Первые три таких сооружения появятся в Москве уже в следующем году. Благодаря функциональности такие здания могут быть детским садом, начальной школой, комбинированным образовательным учреждением, которое сочетает в себе как дошкольные группы, так и корпус начальных классов.

Здание может трансформироваться под конкретные задачи в зависимости от потребности района. Переоборудовать "трансформер" можно даже во время летних каникул. К примеру, дошкольное образовательное учреждение на 300 малышей можно превратить в начальную школу, в которой будут обучаться 12 классов.

Так, в Южном Бутово появится блок начальных классов, который можно переформатировать в детский сад, а также комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест. Еще один комбинированный блок начальных классов будет работать в районе Куркино.

Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, в Москве постоянно растет потребность в школах и детсадах. Идея строительства зданий трансформеров, по его словам, возникла еще несколько лет назад. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были разработаны типовые архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольным отделением", – отметил он.

Школы-гиганты

Еще один тренд – создание так называемых школ-гигантов. В прошлом году в Некрасовке открылось учебное заведение на 2100 мест. Начальные классы школы способны вместить до 800 учащихся, а средние и старшие рассчитаны на 1300 школьников. С учетом активного развития района и постоянного увеличения численности его населения, количество учащихся постоянно прибавляется. Соответственно, растет и число педагогов.

В школе есть все необходимое для качественного образовательного процесса. Учебники, лаборатории, библиотеки с конференц-залом. Кроме того, в школе создано крупное спортивное ядро, которые включает площадки для мини-футбола, бадминтона, волейбола, настольного тенниса, беговые дорожки из резиновой крошки. Несмотря на свой огромный размер школа очень комфортно зонирована. Младшие классы занимаются отдельно от средних и старших.

Скоро в столице появится еще одна школа-гигант, ее строительство в настоящий момент ведется на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Учебное заведение сможет принять на 400 человек больше, чем аналогичное в Некрасовке – до 2500 учащихся.

Как отметил Марат Хуснуллин, эта территория постепенно превращается в комфортный район, соответствующий всем мировым стандартам. Предполагается, что на ЗИЛе будут жить 76 тысяч человек. Многие из них - семьи с детьми, которым нужны образовательные учреждения в шаговой доступности. Школа-гигант станет неотъемлемой частью района, повысит его привлекательность. Дети будут учиться в пределах своего места проживания, не нужно будет тратить много времени на дорогу в другой район Москвы.

Новую школу можно будет смело назвать экспериментальным учебным центром. Здание будет четырехэтажным, его поделят на тематические зоны: младшие, средние и старшие классы. Классы будут оборудованы в соответствии со спецификой каждого блока.

Школа-гигант на ЗИЛе даст своим ученикам широкие возможности для самовыражения и развития своих талантов. В школе будут залы для гимнастики и хореографии, зал на 1040 человек с эстрадой. Изюминкой образовательного учреждения станет детский технопарк "Кванториум". Ребята смогут изучить лазерные технологии, наноматериалы, попробовать себя в судостроении, создании виртуальной реальности. Посещать технопарк могут и дети из других школ.

Новая Москва

Активно развивается образовательная инфраструктура и на присоединенных территориях. Как отметил недавно Марат Хуснуллин, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в этом году будут введены в эксплуатацию 11 детских садов и восемь школ. При этом, подчеркнул глава столичного стройкомплекса, более половины социальной инфраструктуры в Новой Москве возводятся за счет инвесторов.

Один из самых масштабных проектов такого рода в ТиНАО - международная школа "Летово" в поселении Сосенское. Свои двери она распахнет уже к новому учебному году. Это огромный образовательный комплекс, рассчитанный на детей от 12 до 18 лет.

Обучаться в школе "Летово" смогут до 1012 учащихся. В комплексе созданы учебные классы, административно-хозяйственный и бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, инженерные сооружения и коммуникации. Образовательный центр полностью обеспечен спортивной инфраструктурой – беговые дорожки, тренажеры, теннисные корты, большая спортивная площадка, площадки для занятий волейболом, фигурным катанием, хоккеем. Кроме того, предусмотрена теплица для практических занятий в области сельского хозяйства.

Темпы создания образовательной инфраструктуры на присоединенных территориях впечатляют. К примеру, за последние пять лет было построено 10 школ почти на 10 тысяч учащихся. Комплексный подход к созданию новых образовательных центров позволил ликвидировать дефицит мест в детских садах и школах ТиНАО.