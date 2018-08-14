Фото: stroi.mos.ru

Дороги на юге Москвы станут свободнее

Модернизация улично-дорожной сети на территории бывшей промзоны ЗИЛ увеличит пропускную способность уже имеющихся дорог в Южном административном округе на 20-25%. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, комплексное развитие улично-дорожной сети на этой территории позволит обеспечить беспрепятственное движение транспорта от Симоновской набережной до станции метро "Технопарк" Замоскворецкой линии. Кроме того, отметил Хуснуллин, у водителей будет возможность дальнейшего выезда на проспект Андропова.

Новая дорожная сеть свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК), станцию Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ" и метро "Технопарк". В перспективе можно будет организовать новые пассажирские маршруты наземного общественного транспорта.

В целом, добавил Хуснуллин, на юге столицы продолжается активная работа по комплексному развитию улично-дорожной сети. Один из самых масштабных проектов – Южная рокада, которая свяжет западные и юго-восточные районы столицы. Строятся новые мосты через Москву-реку, реконструируются вылетные магистрали и многое другое.

Напомним, что на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому проспекту Лихачева с путепроводом через МЦК на территории ЗИЛа. По словам градоначальника, на месте бывшей промзоны создается новое ядро развития города.

Оно включает технопарк, спортивный кластер, жилье, парк развлечений "Остров мечты". "Территория превращается в одну из самых развитых территорий комплексной застройки Москвы", – сказал Собянин.

Длина проспекта Лихачева составляет три километра. Движение по нему организовано по двум-трем полосам в каждую сторону. Всего на территории бывшей промзоны построено 4,7 километра дорог. Ведется создание уличной сети в кварталах массовой застройки.