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Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" связали тоннелями

На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершилась проходка левого перегонного тоннеля, соединяющего станции "Лефортово" и "Авиамоторная". Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



По его словам, проходка левого тоннеля велась практически одновременно с правым. "Теперь между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" проложены тоннели в оба направления", – сказал он.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" (являющейся единым оператором программы развития московской подземки) Альберт Суниев отметил, что строительство тоннеля велось в сложных грунтах и при большом количестве инженерных коммуникаций.

Он подчеркнул, что рядом с "Авиамоторной" проходка велась под путями Рязанского направления Московской железной дороги. Что касается правого перегонного тоннеля, то его строительство было завершено на прошлой неделе.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, новый пересадочный контур метро охватит серединные части города. "Сделает районы гораздо ближе, улучшится транспортная доступность, повысится комфортность в пути для москвичей", – подчеркнул градоначальник.

Первый участок большого метрокольца открылся в феврале этого года. На отрезке от "Петровского парка" до "Делового центра" расположились пять станций. Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется в 2022 году.

"Лефортово" и "Авиамоторная" находятся на северо-восточном участке кольца. Он состоит из шести станций - "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Планируется завершить строительство отрезка и запустить его для пассажирского движения в 2021 году.