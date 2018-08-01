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В Москве построят 135 километров линий метро

Темпы строительства метро в столице в ближайшие годы будут расти. В следующие пять лет в городе появятся 58 новых станций, 135 километров линий подземки и шесть электродепо для обслуживания составов, заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, за последние несколько лет был создан колоссальный задел, позволяющий реализовывать проекты новых станций и линий метрополитена. В планах московских строителей в следующие пять лет значатся 135 километров линий, 58 станций и шесть электродепо, обслуживающих поезда.

Хуснуллин подчеркнул, что за это время будет завершен самый масштабный в мире проект по строительству подземки – Большая кольцевая линия (БКЛ). Он напомнил, что на новом пересадочном контуре появятся более 30 станций, его протяженность составит порядка 70 километров. "Аналогов по масштабам и амбициозности проекта сегодня в мировом метростроении нет", - подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Помимо большого метрокольца продолжается реализация таких значимых для города проектов, как Кожуховская линия, новые участки Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской веток. "После этого мы приступим к строительству новых радиальных линий от Большого кольца, а также строительство новых участков в новой Москве и на территории области", — сказал Хуснуллин.

Глава городского стройкомплекса напомнил, что всего за последние семь лет с учетом Московского центрального кольца (МЦК) было введено в эксплуатацию 64 станции, 121 километр линий, семь электродепо. По его словам, шаговую доступность к новым станциям получили жители 34 районов столицы. "Фактически город построил треть всего объема метро, существовавшего в Москве до 2011 года", – подчеркнул Хуснуллин.

Развитие подземки он назвал благом для экономики города. Глава стройкомплекса пояснил, что близость станций метро и МЦК увеличивает стоимость жилья в окрестных районах. "По независимым оценкам, капитализация жилья в тех районах, в которых появились новые станции метро, выросла в среднем от 12 до 20 процентов", – добавил Хуснуллин.

Напомним, ранее глава стройкомплекса Москвы в беседе с журналистами отметил, что с вводом новых станций протяженность столичной подземки увеличится в два раза. Уже в этом году откроется первый участок Кожуховской линии с четырьмя станциями – "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Он существенно улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке столицы и в городском округе Люберцы.

В ближайшие месяцы для пассажирского движения откроется и отрезок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" – это будет вторая ветка метро, пришедшая в Новую Москву. Первой стала Сокольническая.

Она, кстати говоря, также вырастет. В конце текущего или начале следующего года на старейшей линии столичной подземки будет завершено строительство участка от "Саларьево" до "Столбово" с четырьмя станциями. После этого в Новую Москву придет ветка, которая начнется от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии.

Столичные метростроевцы планируют строить от БКЛ и ряд других веток – В Рублево-Архангельское, Восточное и Западное Бирюлево. Кроме того, от большого метрокольца будет проложена новая ветка на востоке города, которая затем придет в Балашиху.