Фото: twitter.com/MosSobyanin

Что получила Москва от чемпионата мира

Расходы на чемпионат мира по футболу стали одними из самых выгодных вложений в истории Москвы. Почти пять миллионов болельщиков побывали в столице, при этом город после мундиаля остался таким же чистым и красивым, как и был, а бюджет столицы пополнился 15-тью миллиардами рублей.

По данным мэрии, в дни чемпионата Москву посетили четыре с половиной миллиона болельщиков и туристов, из них более двух миллионов – иностранцы. Впервые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%, сообщил Сергей Собянин в интервью агентству "Интерфакс".

По его словам, инфраструктура гостеприимства в Москве доказала, что имеет достаточный запас прочности для проведения мероприятий подобного уровня. Столичное метро справилось с пиковыми нагрузками до и после окончания матчей на отлично.

Градоначальник напомнил, что фан-зону на Воробьевых горах пришлось увеличить с 25 до 100 тысяч человек. Кроме того, власти открыли еще одну площадку для болельщиков у стадиона "Спартак".





Московские улицы, по словам Собянина, справлялись с наплывом пешеходов на пределе. Эмоции на них били через край. Очень много туристов побывали на обновленной Биржевой площади, популярным там стал фонтан, где болельщики отмокали, понижая градус. В "Зарядье" и Парке Горького тоже было многолюдно.

Работу сотрудников правоохранительных органов мэр оценил как корректную и профессиональную. Большую помощь оказали волонтеры – всегда доброжелательные и готовые прийти на помощь.

Сергей Собянин остановился на масштабной реконструкции главного московского стадиона, где проходили матч-открытие и финал чемпионата. Общая стоимость всех работ на стадионе "Лужники" составила 26 миллиардов рублей.

Реконструкция стадиона "Лужники" давно назрела. Не было бы чемпионата, мы бы все равно ее провели. Может быть, в чуть меньших масштабах.

По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 миллиарда рублей, то есть всего за месяц реконструкция "Лужников" окупилась более чем на 50%.





Говоря об атмосфере праздника, Собянин сослался на воспоминания старожилов. Они утверждают, что такого единения и братства на улицах Москвы не было со времен знаменитого Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Еще город ликовал, встречая Юрия Гагарина в 1961 году.

Атмосфера гостеприимства – это, пожалуй, главное наследие прошедшего чемпионата.

Еще до мундиаля экономика города вышла на устойчивую траекторию развития. В прошлом году общий объем инвестиций в основной капитал вырос до гигантской суммы – два триллиона рублей. По итогам первого квартала 2018 года, инвестиции остаются на уровне прошлого года, с небольшим ростом 0,4%.

Сегодня, по словам Сергея Собянина, Москва значительно меньше зависит от импорта продовольствия и других товаров, чем 10-15 лет назад. К примеру, поступления в городской бюджет от нефтегазовой отрасли в первом полугодии 2018 года составили лишь 6,4% от общего объема бюджетных доходов. А реальные зарплаты москвичей с начала этого года выросли на 9,8%.





Сегодня город реализует несколько масштабных проектов и один из них – Московские центральные диаметры. Его суть состоит в объединении и настройке существующих железнодорожных линий в тесной интеграции с метро и МЦК. "Город ежегодно тратит на строительство транспортной инфраструктуры 70% адресной инвестиционной программы или около 350 миллиардов рублей в год", – сообщил Собянин.

Мы ставим перед собой задачу – превратить транспорт из проблемы номер один в конкурентное преимущество Москвы.

Еще один знаковый проект, от которого выиграют сотни тысяч горожан – реновация. "Переселение началось в феврале 2018 года в Северном Измайлове. Жители двух домов уже переехали в стартовый дом на 5-й Парковой улице. Сейчас переезжают жители 13-ти домов в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Западном округах. 600 человек уже получили ключи от новых квартир и въехали в них", – рассказал мэр. Всего до конца 2018 года планируется заселить порядка тридцати домов, в которые переедут около 10 тысяч москвичей.





Сергей Собянин ответил и на вопрос о предстоящих выборах мэра столицы. В этом году голосование впервые пройдет за пределами Москвы – на так называемых дачных избирательных участках.

Градоначальник отметил, что голосование на дачах проводится не для повышения явки. Цель в другом – дать москвичам возможность реализовать свое избирательное право с минимальными затратами времени и сил. А если эксперимент окажется удачным, то опыт такого голосования может распространиться и на другие регионы.