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Московский рынок недвижимости растет на фоне дешевой ипотеки

С начала года эксперты отмечают нестандартность рынка недвижимости: бурный рост продаж на фоне дешевой ипотеки, отсутствие летнего затишья и другие тренды. Чем выделяется III квартал в сравнении с прошлыми годами? О ситуации на рынке рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.

РОСТ ПРОДАЖ

Количество сделок в III квартале продемонстрировало очередной максимум и увеличилось на 50% относительно этого же периода 2017 года, а если рассматривать III квартал 2016 – то почти на 100%.

По мнению Альберта Суниева, это обусловлено более лояльными условиями ипотечных программ, широкой линейкой предложения как по бюджету, так и по качеству продукта, упрощением схемы регистрации договоров ипотеки и долевого участия, качественным маркетинговым продвижением объектов, в том числе онлайн бронированием жилых лотов. Не последнюю роль сыграло желание покупателей зафиксировать сбережения надежным и понятным способом.

После небольшого спада в июне уровень спроса скорректировался в сторону повышения. Особого, осеннего оживления на рынке, правда, не наблюдается, так как летом был зафиксирован нетипичный ажиотаж со стороны покупателей. По предварительным оценкам совокупный объем поглощения за III квартал 2018года составил более 19 тысяч лотов, а за год прирост количества сделок по договорам долевого участия составил более 50%.

Говоря об объемах нового предложения, Альберт Суниев рассказал, что здесь продолжается бум, связанный с выдачей большого количества разрешений на строительство до введения новых поправок в 214-й федеральный закон.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В сентябре 2018 года на рынок недвижимости Старой Москвы вышло восемь новых проектов, среди которых квартиры в жилых комплексах "Big Time", "Семеновский парк", "Метрополия", "Forest" и апартаменты в комплексе "MAGNUM".

Дополнительно были выведены новые корпуса в 18-ти уже реализующихся объектах. В границах Старой Москвы это квартиры в Люблино и Тушино, в Новой Москве – в Саларьево и Южном Бутово.

Совокупный объем нового предложения в сентябре составил 4 783 лота, из которых на Новую Москву приходится 15%. Большая часть нового предложения относится к комфорт-классу - 43%. Доля бизнес-класса составила 40%, эконом-класса – 17%. Объекты элит-класса на рынок в этот период не выходили.

Если анализировать III квартал целиком, то совокупный объем предложения за это время на рынке Большой Москвы составил без малого четыре миллиона квадратных метров жилья, из которых на Старую Москву приходится 82%, на Новую Москву – 18%. По итогам прошлого квартала доля Старой Москвы увеличилась на 2%.

В Старой Москве стартовало 82 новых корпуса, в том числе 26 новых проектов. Общий объем нового предложения составил почти девять тысяч лотов, почти вдвое увеличившись за квартал. На рынок Новой Москвы в III квартале было выведено 24 новых корпуса в уже строящихся комплексах. Общий объем нового предложения составил чуть более четырех тысяч лотов, увеличившись на 87% за квартал.

РЕАКЦИЯ НА РЕШЕНИЯ ЦЕНТРОБАНКА

Повышение ставок регулятором Альберт Суниев назвал незначительным. В сентябре Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25% до 7,5%. Вслед за этим один из ведущих игроков рынка Дом.РФ повысил ипотечную ставку на 1%.

Сложившиеся макроэкономическая ситуация поддерживает рынок ипотеки на пике ажиотажа, полагает Суниев. В августе в Москве выдано ипотечных кредитов на сумму 32,3 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 65,2%. Относительно июля 2018 года показатель увеличился на 9%. Также незначительное повышение ипотечных ставок поддерживает высокий уровень спроса.

Конкретные цифры выглядят так: в сентябре показатель спроса остался на высоком уровне, сопоставимым с августом – порядка шести с половиной тысяч сделок по договорам долевого участия. На протяжении всего III квартала на рынке жилой недвижимости Москвы наблюдалась повышенная покупательская активность. По предварительным оценкам совокупный объем поглощения составил более 19 тысяч лотов. За год прирост количества сделок составил более 50%.

Что касается цен, то на конец квартала средняя цена на квартиры (без учета элит-класса) в Старой Москве снизилась на 0,2% и составила на конец квартала 207,9 тысячи за квадратный метр. Цена с учетом предоставляемых скидок составила 194,8 тысячи, снизившись на 0,1% за квартал.

Отсутствие динамики показателя обусловлено большим объемом предложения на рынке жилой недвижимости Москвы. Агрессивная конкуренция, а также вывод на рынок дополнительных объемов, заставляет застройщиков бороться за клиента путем предоставления акций и скидок, отметил один из руководителей "Мосинжпроекта".

Среднерыночный размер скидок сохраняется на уровне порядка 5-6%. При этом максимальный дисконт достигал 20% в ряде объектов на ограниченный пул квартир. Также в сентябре была проведена очередная выставка недвижимости, на которой покупателям также предоставлялись дополнительные скидки.

За год средняя цена предложения квартир повысилась на 4,4%. С учетом скидок корректировка цены в сторону повышения составила 3,8% за год.

ЗАМЕТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

По словам Альбера Суниева, значительно выросли объемы поглощения в Западном округе – с 10% до 40%, что обусловлено возросшим объемом предложения и качеством новых проектов в локации. За три квартала этого года прослеживается отрицательная динамика объемов поглощения в строящихся объектах Зеленоградского административного округа.

В разрезе комнатности на треть увеличился спрос на трехкомнатные квартиры, выросли объемы продаж и четырехкомнатных квартир, которые пользовались стабильным спросом с начала года, особенно в Западном округе Москвы. Также увеличился объем поглощения жилых лотов с отделкой: относительно 2016 года их доля выросла на 9% в общей структуре сделок.